Dos nuevas zonas de Bogotá entran en alerta naranja por coronavirus

Se trata de Ciudad Jardín, en la localidad Antonio Nariño, y la UPZ Carvajal, en Kennedy. Distrito evalúa incluir Suba Rincón.

Claudia López, la mandataria de los capitalinos, señaló que “ahí tenemos una necesidad de entrar y vamos a hacer zonas de cuidado especial. Vamos a arrancar este viernes en esas dos”.

Así las cosas, en Suba, Chapinero, Rafael Uribe, Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Antonio Nariño queda activado el confinamiento total de sus habitantes, mientras se logran reducir los niveles de contagio de COVID-19 y el contacto estrecho con personas infectadas.

Vea también cuáles son los 36 barrios en Bogotá que están en alerta naranja por la pandemia del coronavirus.

“Vamos a medir este sábado cómo funcionaron estos 14 días. Se hicieron muchas más pruebas: en Kennedy triplicamos el número de pruebas. Gracias a que hicimos esa vigilancia epidemiológica evidenciamos más casos positivos, pero los podemos aislar”, agregó la alcaldesa.

Otro de los temas relevantes es la capacidad del sistema de transporte zonal de buses azules del SITP, la cual está al 34%, es decir, a un punto de alcanzar el máximo permitido.

El gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, planteó los escenarios en caso de que no disminuya el uso de estos buses entre las cinco y las ocho de la mañana.

Si no se mueven los horarios laborales, el SITP no va a poder seguir trabajando: gerente de TM En caso de no lograrse la descongestión de este sistema, la Alcaldía no permitirá el ingreso de nuevos sectores a la vida productiva de la ciudad.

Por otro lado, tras la decisión del gobernador del departamento de Cundinamarca de decretar toque de queda en 30 municipios del departamento, a partir de este jueves y hasta el próximo lunes, la alcaldesa Claudia López señaló que Bogotá no recibirá a ningún viajero durante este puente festivo.