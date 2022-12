Dos supuestos socios de bar que visitó Andrea Cabrera antes de morir fueron llamados por la Fiscalía

Uno de ellos afirma que una amiga de la joven era quien llevaba el éxtasis esa noche. Ambos estaban en la mesa compartiendo con la hija del general Cabrera.

En ese bar, según la hipótesis más fuerte que trabajan los investigadores del CTI, no sólo se encontraban sus amigos. También la acompañaban en la mesa dos hombres que decían ser socios del bar y que también consumían licor.

Por eso, los dos hombres fueron ya citados por la Fiscalía para que entreguen su versión de lo que esa noche ocurrió dentro de este bar, ubicado en el norte de Bogotá, y de donde salió con síntomas de una intoxicación de trago y éxtasis, María Andrea Cabrera.

A esos dos testigos se suman las versiones de otros jóvenes que acompañaron en la mesa a María Andrea y que aseguran que una de las amigas fue quien llevó algunas pastillas de éxtasis esa noche del 3 de febrero.

"Me dijo: ‘bueno, qué es lo que hay ome’ y me manda un audio donde me dice: ‘ya tengo más pepas, ¿qué es lo que hay?’”, explica el testigo.

Para Alejandro Cadena, abogado defensor de una amiga de María Andrea, el consumo de estupefacientes esa noche no fue voluntario, sino inducido. Y asegura que el audio al que se refiere el indagado era una broma.

Mientras tanto, los agentes del CTI explicaron que continúan recorriendo la zona en busca de videos que ayuden a la investigación, y a aclarar las causas de la muerte de María Andrea.

Lo claro hasta este momento es que la joven de 25 años llegó al bar en compañía de sus amigos, quienes compraron varias botellas de agua y de licor.

Dos horas después María Andrea se desmayó, después de vomitar. Luego, sus amigos tomaron un taxi rumbo la casa de una de ellas. Cuentan que en el trayecto María Andrea, quien había comenzado a botar sangre por la nariz, le comentó a Carolina que creía que le habían echado algo extraño al trago que había tomado.

En el apartamento, la salud de María Andrea empeoró, por lo que la llevaron de urgencias a la clínica santa fe. En el recorrido la joven murió.

Puede ver:

Hija del general (r) Fabricio Cabrera murió por intoxicación con...