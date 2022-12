“Dos tipos con cuchillos me robaron la bicicleta”: alarma por hurtos a ciclistas en vía La Calera

Cuando Andrés Vergara estaba a punto de llegar al Alto de Patios, a las 4:30 de la mañana, fue intimidado.

“Subiendo en la curva de adelante, dos tipos con cuchillos salieron, me tumbaron al suelo y me robaron la bicicleta”, aseguró.

Explicó que los delincuentes salieron de un costado de la vía. “No eran muy altos, no los alcancé a ver, iban tapados”, añadió.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, se quejó. Dice que, mientras la Policía hace controles para capturar a los delincuentes, los jueces los dejan libres a las pocas horas.

“Hay que tener en cuenta que muchos son atacados de manera violenta, poniendo en riesgo su vida (…) las sanciones deben ser ejemplares, si no básicamente todo el trabajo que hacemos se vería empañado”, expresó el funcionario.

En lo corrido del año, hasta junio, se registraron 976 denuncias formales frente a las 1.799 de todo el año pasado. Autoridades piden buscar soluciones.

Según la alcaldesa de La Calera, Ana Lucía Escobar, la comunidad propuso establecer horarios para el tránsito de bicicletas y vehículos, los fines de semana.

“La gente dijo un horario, que de pronto a las seis de la mañana, a las nueve o diez de la mañana que solamente transiten los ciclistas", recalcó.

Horarios distintos para ciclistas y vehículos, propone alcaldesa de... Pero, ¿qué opinan los ciclistas y conductores de vehículos de la zona? “Nada de acuerdo, pues porque uno a veces no puedo entrenar a ciertas horas”, aseguró un ciclista.

“Pienso que debe buscarse un equilibrio entre las dos cosas”, afirmó Alejandro Mejía, conductor de vehículo particular.

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, por cada vehículo que circula por esta vía hacia La Calera transitan 25 ciclistas.

La alcaldesa del municipio afirma que se deben adecuar vías alternas como la de la 170 con autopista, en el sector del Codito, o por la vereda El Verjón, que da ingreso por detrás de Monserrate.

