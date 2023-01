Dos uniformadas denuncian a coronel de la Dijín por supuesto acoso laboral y sexual

Una sargento afirma que fue destituida tras reportar la situación. Y una patrullera, aún activa, teme represalias por poner al descubierto al oficial.

“Me obligó a subir al carro donde me acosó sexualmente, me arrinconó en el carro, me empezó a coger, a besarme, me subía la mano por la pierna, a secarme las lágrimas y a hacerme propuestas poco adecuadas”, contó la uniformada que aún sigue en la institución.

Según las mujeres, han denunciado el acoso ante la Fiscalía, la Procuraduría e incluso al director de la Policía, el general Jorge Hernando Nieto.

“Venía de un acoso laboral donde la situación se salía de las manos y ninguno prestó atención, ninguno puso solución a eso”, afirmó la patrullera activa.

Agregan, además, que sus casos no son los únicos, pero sus compañeras no lo denuncian por miedo a ser trasladadas o retiradas de la institución.

Noticias Caracol habló telefónicamente con el coronel denunciado, quien manifestó que reportó a una de las uniformadas y a su exconductor por una supuesta campaña de desprestigio en su contra.

El oficial se negó a conceder una entrevista.

