Drama de fiscal por sobrecarga laboral: “Rompí en llanto del estrés y estuve en psiquiatra”

Yanira Ochoa es una de las fiscales locales más brillantes en la lucha contra la delincuencia en Bogotá. Su trabajo contra la criminalidad es destacado, pero asegura que no ha sido nada fácil y evidenció una dura situación de sobrecarga laboral .

“Dure 12 años pagándole a una persona para que me ayudara, para hacer carátulas, telegramas, cuando trabajamos en ley 600, porque no dábamos abasto. No hay suficiente personal, nos tocaba trabajar más de las horas laborales normales", dijo.

Pero ella no es la única que ha tenido sobrecarga laboral. Varios fiscales enviaron videos a Noticias Caracol en los que se ven arrumes de expedientes que reposan en los despachos a la espera de un trámite.

El cúmulo de procesos, dicen ellos, los tiene al borde la locura. A la fiscal Ochoa le paso algo similar.

“Finalmente, rompí en llanto por el estrés, llegaba a las seis de la mañana, me iba tarde y llevaba trabajo para la casa. Se volvió un problema familiar con mi esposo y mis hijos porque no compartía con ellos”, afirmó.

Aunque las condiciones de trabajo de la fiscal Ochoa han mejorado en los últimos años, contó el calvario laboral que tuvo que sufrir.

Publicidad

"Hice un total de 40 oficios de los cuales tengo en mi poder 17 y los guardé, pidiendo que me designaran a un asistente y un investigador para el despacho porque no podía trabajar en esas condiciones. Nunca me nombraron a alguien en el despacho, me estresé, estuve en psiquiatra y enferma”, aseguró.

Ahora espera que con estas declaraciones no tenga problemas con sus jefes.

“No pienso que esto vaya a repercutir en un trasladado ni un llamado de atención porque no estoy mintiendo. Y, si tengo que demostrar, tengo los oficios donde demuestro que estoy hablando con la verdad", sostuvo.