"Seguramente tengo COVID y me toca ir a trabajar": drama de joven en Bogotá

Por medio de la red social TikTok se conoció un video de una joven residente en Bogotá que, entre lágrimas, denuncia que, aunque tienen síntomas de COVID-19 y se encuentra a la espera del resultado de la prueba, debe ir a trabajar.

“Tengo COVID-19 seguramente. No me han llegado los resultados, pero es lo más probable porque tengo fiebre de 39 y me duele absolutamente todo y tengo tos y un montón de cosas más. Pero adivinen qué: 'mañana me toca ir a trabajar', ¿por qué?, porque no tengo incapacidad, porque no te dan una incapacidad cuando le hacen la prueba COVID”, comentó la usuaria Orli Glogower Abadi.

Sumado a esto, también señaló que, luego de que en su trabajo le negaran la posibilidad de faltar mientras tiene un diagnóstico, se comunicó con su EPS y la respuesta tampoco fue la esperada.

“Entonces en el trabajo me dijeron que sin incapacidad no puedo no ir. Y llamo a la EPS y me quieren hacer recorrer todo Bogotá para que me atienda un médico, para ver si me da incapacidad”, narró.

Por esto, cuestionó duramente a la actuación de las empresas frente a casos como el suyo y pidió ayuda a sus seguidores para saber cómo proceder.

“Y entonces el aislamiento no vale. Con razón no se ha controlado el virus en el país, porque es que la gente tiene que seguir yendo a trabajar”, puntualizó.

Cabe resaltar que el lunes, cuando en plena cuarentena se presentaron aglomeraciones en Transmilenio, la alcaldesa Claudia López indicó que la situación se debía a un incumplimiento de las normas y que las empresas estaban obligando "a ciudadanos a ir a trabajar , arriesgando su salud y la de toda la ciudad".