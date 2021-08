Dramático relato de taxista que persiguió a delincuente que mató a policía en Bogotá

Uno de los recientes episodios de inseguridad que ha conmovido al país ocurrió en Bogotá el miércoles 11 de agosto cuando dos policías fueron atacados a tiros poco después de un robo; uno de ellos murió. En esos hechos, un taxista que intentó seguir a los atacantes resultó herido.

Noticias Caracol habló con él para conocer su versión sobre lo ocurrido. "Fue un impulso que casi me cuesta la vida", dijo el taxista Diego Alejandro Ariza.

Diego cuenta que minutos antes, cuando dejaba una carrera en el sector, vio cómo el delincuente le robaba la bicicleta a un muchacho.

“Al muchacho al que le robaron la bicicleta le dije: súbase al carro, vamos, cogemos a ese ladrón", relató el taxista.

Enseguida se abalanzó contra el sujeto.

"En ese momento me acciona un disparo, yo retrocedo, el otro muchacho corre, y me quedo detrás del carro porque el man me hace dos disparos más", agregó.

El taxista aseguró también que pese a estar herido no podía dejar escapar al delincuente, por lo que decidió perseguirlo.

"Yo vuelvo y me subo al carro así herido, me acerco a ellos y es cuando me bajo también a golpearlo, porque intentó atentar contra mi vida", indicó.

El taxista fue llevado al hospital, allí lo atendieron y le dijeron que el disparó le atravesó la pierna izquierda.

“Los mismos doctores me dicen que yo me salvé, porque él sí mató un policía, entonces ahí es donde me entero que él había sido el sicario de los policías; yo no sabía", contó.

Diego Alejandro, que vive de su trabajo como taxista, permanece en casa incapacitado y aunque asegura que actuó para ayudar a los ciudadanos, es consciente que tuvo mucha suerte y que esta decisión le pudo costar la vida.

"Pensé que mi Diosito es muy grande y me salvó la vida", admitió.