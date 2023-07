Dramático relato de una víctima de robo en Usaquén: “Me tomaron del pelo y me botaron al piso”

Para muchas personas, la inseguridad de Bogotá los tiene acorralados. En la localidad de Usaquén una mujer fue víctima de un violento robo . La indignación de la comunidad fue tal que quemó la moto de los criminales, que lograron fugarse.

Catalina Santana, la víctima de este hurto, narró los momentos de pánico que vivió por cuenta de los hampones.

“Siento que alguien venía detrás de mí y luego sentí que me tomaron del pelo y me botaron al piso. Él me metió las manos en el pecho y dentro de la blusa. Cuando vi, tenía las manos en el celular y me lo sacó”, contó la víctima.

Ver el brutal ataque de los hampones hizo que la comunidad reaccionara. Algunos vecinos derribaron a los criminales y quemaron la motocicleta. Sin embargo, ellos salieron corriendo y lograron escapar.

“Cuando llegaron acá, ella empezó a gritar en la esquina. Un señor que vende gaseosas les atravesó el carro y la moto se cayó. Al caerse, todos los vecinos pidieron que la quemen, pues luego se la llevan a los patios y al otro día se las entregan”, dijo un testigo.

Para la víctima, el actuar de las autoridades se ha quedado corto ante el incremento de los hurtos.

“La Policía no sirve para nada, incluso, ellos estaban aquí sobre la misma avenida, vieron el hurto y no hicieron nada. Llegaron, no me prestaron primeros auxilios, no me pidieron número de cédula, ni mi nombre, no me preguntaron absolutamente nada”, agregó la joven.

Por el lado de los uniformados, ellos dicen que llegaron por el reporte de un incendio, pero que jamás interpusieron alguna denuncia.

“De acuerdo con el plan candado, los delincuentes abandonan la motocicleta e iniciamos labores de búsqueda en el vecindario”, indicó el mayor César Lozano, comandante de la estación de Policía de Usaquén.

Según la Secretaría de Seguridad del Distrito, en los primeros 5 meses del año se presentaron en esa localidad 4.045 hurtos a personas, 326 a comercios, 250 a residencias y 88 a vehículos.

VIOLENTO ROBO EN ARMENIA

Las autoridades de Armenia, capital del departamento del Quindío, buscan a un joven que cometió un hurto en el interior de una heladería. El hampón le quitó un reloj de alta gama a un adulto mayor que estaba dentro de ese establecimiento.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar se aprecia el momento en el que el joven aborda a su víctima. En la filmación se aprecia que el delincuente está portando un arma, misma que apunta contra el adulto mayor.

En medio del forcejeo, el delincuente acciona el arma, que era de fogueo, e impacta en las partes íntimas del hombre.

Los videos de la heladería son pieza clave en la investigación de las autoridades, que esperan capturar prontamente al ladrón.