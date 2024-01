Drogado y robado, así terminó hombre que se encontró con mujer que conoció por una aplicación

En el Concejo de Bogotá se encendieron las alarmas por cuenta de hurtos con el empleo de medicamentos. Según un informe, la mayoría de las víctimas con esta modalidad de robo son hombres, que incluso son drogados por los delincuentes.



Arrepentido y con las cuentas bancarias en cero: así terminó un hombre que fue víctima de un millonario robo luego de invitar a salir a una mujer que acababa de conocer. Según su relato, tras invitarla a su casa y departir por varios minutos, perdió el conocimiento.

“Conocí a una niña por una aplicación. Nos encontramos a las 11 de la noche. Ella venía en compañía de una amiga. Las invité a mi casa. Aprovechó que nos estábamos besando y en un beso me dio una bocanada de trago y hasta allí recuerdo, hasta allí llegué”, contó el hombre cuya identidad se reserva.

Una cámara de seguridad evidenció el momento en el que las mujeres abordaron un vehículo que llevaba varios minutos esperándolas afuera de la vivienda de la víctima.



Una vez el hombre se recuperó, no encontró sus pertenencias de valor, pero lo que sí halló fue unas pastillas de color naranja que quedaron sobre el sofá, donde minutos antes perdió el conocimiento.

“Quedó la billetera, pero no tenía cédula, tarjeta débito, no tenía el celular. Accedieron fácilmente a las cuentas, las desbloquearon en cuestión de 40 minutos”, aseguró el hombre, que perdió más de 40 millones de pesos.

Según el Concejo de Bogotá, en 2023 se denunciaron 1.409 casos de hurto con empleo de drogas. Esta conducta aumentó un 16,74% en comparación con 2022.

“El llamado al alcalde Carlos Fernando Galán y a las demás autoridades es a desplegar acciones de control en cada uno de los puntos que ya están bien referenciados”, indicó Julián Uscátegui, concejal de Bogotá.