Dueña de perrita robada en Bogotá dice estar siendo amenazada: ¿qué hacer en estos casos?

Mientras compraba algo de comer en un local del barrio San Francisco, en el sur de la ciudad, una persona inescrupulosa arrebató de una correa a Sol, una mascota de 7 meses, cuando era sostenida por su dueña, y se la llevó. En entrevista con Caracol Ahora, Laura Saray Estada, propietaria de la perrita robada en Bogotá, conversó sobre los detalles del hurto y los encuentros que ha tenido con las autoridades y los delincuentes.



Estrada asegura que, desde el sábado 13 de mayo de 2023, día en el que se robaron a su mascota, ella y su familia han recibido llamadas amenazantes por parte de algunas personas.

“Me han extorsionado y amenazado, que no me puedo acercar por donde robaron a mi perrita porque no responden por mí”, expresó Laura. En los contactos que ha tenido con quienes dicen tener a su mascota le han preguntado que cuánto daría por ella, a lo que entre forcejeos ella accedió a darle 300.000 pesos para que se la devolvieran.

Dice que fue citada para, supuestamente, devolverle a la perrita robada en Bogotá. Su hermana, que la estaba vigilando desde un sitio cercano, era la encargada de transferir el dinero.

En un intento por engañarla le dijeron a su hermana que la mascota ya había sido devuelta y, como ella no cayó en la mentira, a Laura le dijeron por teléfono que se llevarían a su familiar a “dar un paseíto” y que nunca más vería a Sol.

“Ese mismo sábado busqué a las autoridades de esa local y lo que hicieron fue reírse en mi cara”, confesó la desconsolada dueña, quien admite que no ha sentido que las autoridades la hayan apoyado.

“Eso no es un caso. Si quieres que te mostremos las cámaras tienes que poner una denuncia y no pierdas el tiempo, porque eso no es un caso”, dijo Estrada que esa fue la respuesta de los policías que estaban de turno en el CAI de San Francisco.

Alejandro Gaviria, director del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, expresó que la actitud que la dueña manifiesta que tuvieron las autoridades no debería ser porque “evidentemente ahí hubo un delito, ahí hubo un hurto”.

En estos casos de hurto, Gaviria recomienda ingresar a la página web de la Fiscalía o la Policía y dar clic en el banner que dice ‘Denuncia fácil’ o ‘A denunciar’. En el formulario se podrá poner todos los detalles del hecho delictivo, con lo cual podrá generarse un proceso.

Así mismo, recalca que hay que tomar medidas de autoprotección, pues es de conocimiento público que cada vez hay más “fenómenos criminales que están utilizando a los animales”, donde en muchas ocasiones empiezan a pedir dinero por devolverlos, lo cual se convierte en una extorsión y puede ser notificado al Gaula.

Laura dice que, además de que Sol lo es todo para ella y su familia, también está enferma y necesita de sus cuidados. “Ayúdenme, se los pido, se los suplico con toda la fuerza de mi corazón. No me dejen sola en esto”, expresó.