Duque iniciará este domingo diálogo nacional con todos los sectores sociales

En el tercer día de manifestaciones en Bogotá, un joven resultó gravemente herido cuando protestaba en la calle 19.

10:00 p.m.: Manifestaciones pacíficas en varios puntos de la ciudad

Velatones, cacerolazos y expresiones artísticas tienen lugar en Chapinero, Usaquén, el centro de Bogotá y Soacha, entre otros.

9:45 p.m.: Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, visita a Dylan Cruz

Junto a su pareja, la senadora Angélica Lozano, llegaron al Hospital San Ignacio para ver cómo está el joven que resultó herido cuando protestaba.

9:30 p.m.: Cacerolazo en el Parque de los Hippies

Con cacerola en mano y cantando “el pueblo unido jamás será vencido”, ciudadanos se manifiestan en este sector de Chapinero.



9:02 p.m.: Velatón en lugar donde resultó herido Dylan Cruz

Manifestantes cantan el himno en la calle 19 con carrera Cuarta y prenden varias velas por el joven que se encuentra en cuidados intensivos.



8:00 p.m. El presidente Duque lamenta lo que le sucedió al joven Dylan Cruz

“Lamentamos que el joven Dylan Cruz haya resultado herido durante los hechos que se presentaron hoy en el Centro de #Bogotá. He ordenado la investigación urgente de este caso para esclarecer rápidamente lo sucedido y determinar responsabilidades. Nuestra solidaridad con su familia”, dijo el mandatario.



7:35 p.m.: Parte médico del joven herido en protestas

Un médico del Hospital San Ignacio confirmó que el estudiante se encuentra en cuidados intensivos.



7:05 p.m.: Duque anuncia que este domingo inicia conversación nacional

“Mañana, con alcaldes y gobernadores electos de todo el país, iniciaremos Conversación Nacional. Este lunes, lideraremos mesa de trabajo con Comisión Nacional de Concertación laboral. En el transcurso de la semana continuaremos diálogos con diferentes sectores sociales”, aseguró el presidente.



7:00 p.m.: Policía lamenta que joven resultara herido en manifestaciones

“Como comandante de la Policía de Bogotá, lamento lo ocurrido. Se tomó contacto con Fiscalía y Procuraduría. Nosotros salvaguardamos la vida e integridad de todos los ciudadanos, y en eso no vamos a claudicar”, aseguró el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.



6:40 p.m.: Fiscalía abrió investigación por caso de joven herido

El alcalde Enrique Peñalosa se pronunció sobre lo sucedido: “Respetamos el derecho a la protesta. Lamento mucho el que un joven haya resultado herido gravemente. Estamos investigando qué ocurrió exactamente”.



6:18 p.m. Procuraduría abrió indagación por caso del joven herido

El Ministerio Publicó informó que dejó constancia a la Policía “de que el Esmad no estaría permitiendo concentraciones de los manifestantes”.

Y agregó sobre la indagación: “Entre las pruebas que serán tenidas en cuenta en el proceso disciplinario figuran el dictamen médico de las lesiones sufridas por el ciudadano y registros en video”.

6:14 p.m.: Portal de la 80 deja de prestar sus servicios por velatón.

5:39 p.m.: Defensoría del Pueblo, preocupada por uso desmedido de la fuerza

“Solicitamos a la fuerza pública valorar sus acciones de cara al respeto de los Derechos Humanos”, aseguró con respecto al caso del joven que resultó herido cuando protestaba en el centro de Bogotá.



5:30 p.m.: Policía se pronuncia sobre caso del joven herido

“Frente a los hechos ocurridos en la Calle 19 con Carrera 5, donde un joven de 25 años, quien participaba en una de las manifestaciones, resultó herido, nos permitimos informar que:

1. Inmediatamente se registró este incidente, se le brindó los primeros auxilios con apoyo de los Gestores de Convivencia y posteriormente se trasladó al Hospital Universitario San Ignacio.

2. Así mismo, se inició una indagación preliminar para establecer el tiempo y modo del cómo ocurrieron los hechos”.

5:00 p.m.: Joven manifestante cayó herido de gravedad

Con videos, testigos denuncian que un miembro del Esmad le disparó. Sucedió en la calle 19, centro de Bogotá.



4:40 p.m. Esmad lanza aturdidora a manifestantes

Un grupo de jóvenes que entonaba el himno nacional fue blanco del artefacto



4:30 p.m. Imagen del manifestante herido



3:20 p.m. Capturas del Esmad en la Plaza de Bolívar



1:40 p.m. Marcha hacia la Plaza de Bolívar

Esmad dispersó a manifestantes que protestaban pacíficamente en la carrera Séptima 12:45 p.m. Estaciones de Transmilenio que no operan a esta hora

Troncal NQS sur: San Mateo, Bosa

Troncal Américas: Puente Aranda, CDS–Carera 32, De las Sabana, Marsella, Pradera, San Facon–Carrera 42, Biblioteca Tintal, Patio Bonito, Carrera 53

Troncal Caracas Sur: Santa Lucía, Quiroga, Restrepo, Fucha, Hospital Molinos

Troncal Caracas: Calle 19

Troncal NOS Central: Avenida El Dorado, Universidad Nacional

Troncal Calle 26: Ciudad Universitaria, Concejo de Bogotá, Centro de Memoria

Troncal Carrera 10: Ciudad Jardín, Policarpa, San Bernardo, San Victorino

12:30 p.m. Marchas pacíficas en el parque Nacional



Policía se refiere a camiones que supuestamente transportaban vándalos

Sobre los videos en los que se ve a personas de civil descendiendo de vehículos de la Fuerza Pública, el general Oscar Atehortúa, director de la Policía, explicó que no eran vándalos sino ciudadanos que estaban en la calle cuando inició el toque de queda y que no habían logrado llegar a sus hogares.



10:00 a.m. Avance de Noticias Caracol

Se reportan 180 capturados en Soacha por saqueos a locales y viviendas. Además, se reanuda poco a poco la operación en el portal de Las Américas



7:00 a.m. Primer informe de TM

Después de realizar un barrido, el equipo del Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, se informó en horas de la mañana que la operación avanzaba "de forma gradual".

El Transmicable no fue habilitado en su horario regular, esto mientras se evaluaba la situación. Posteriormente se determinó que las condiciones eran seguras.



Así se vivió la noche

El toque de queda regía desde las 9 de la noche del viernes hasta las 6:00 a.m. del sábado. En varias calles de la capital se vio cómo poco a poco las personas intentaron iniciar las jornadas laborales tras una noche de zozobra debido a actos vandálicos.

En un sinnúmero de puntos de la capital, los vecinos se unieron en la noche y madrugada e hicieron guardia para evitar que vándalos ingresaran a sus viviendas o conjuntos para cometer robos y saqueos. Esto tras conocerse información, en cadenas de WhatsApp y redes sociales, de supuestas hordas que circulaban con la intención de asaltar.

Una de las cadenas que más incertidumbre generó fue la de un supuesto apagón de energía a las 2 de la mañana, situación que no ocurrió.

Con los ánimos arriba, bastó el sonido de una alarma comunitaria o algún movimiento sospechoso para que las personas sintieran la necesidad de armarse con palos o cualquier objeto en casa con tal de proteger sus cuadras o conjuntos.

Aunque en la mayoría de ocasiones estos incidentes no se presentaron, en redes sociales circularon videos de supuestos delincuentes intentando esparcir el caos.