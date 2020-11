Duras críticas al programa ‘Talento, no palanca’, con el que Alcaldía de Bogotá hace contrataciones

A comienzos de año, la alcaldesa Claudia López lanzó la plataforma ‘Talento no palanca", un servicio gratuito que funciona como un banco de hojas de vida. El objetivo es que quienes deseen contratos por prestación de servicios con el Distrito se puedan registrar y, de acuerdo a sus méritos, sean considerados.

Sin embargo, según el concejal Martín Rivera, tan solo 7 de cada 100 contratos del Distrito son conseguidos a través de esta plataforma, lo que considera es una cifra insuficiente.

También se han encontrado quejas de trabajadores que esperan y esperan una oportunidad, sobre todo en esta época de pandemia y crisis económica.

"Me llegó hace 15 días un correo informando que fui preseleccionada para un contrato. Nada que ver con mi perfil. Exigen 3 meses de experiencia profesional, cuando yo reporte alrededor de 100 meses de experiencia", tuiteó la usuaria @andrecaro88.

Así mismo, @capovedaavila dijo: "me llamaron de planes maestros de la Secretaría de Planeación y aunque cumplía sobrado el perfil buscaron unas justificaciones super rebuscadas para indicar que mi perfil no cumplía, me pareció curioso y más porque en otra dirección de la misma entidad me pedían que pasara mi cv".

Pese a que todas las entidades del Distrito tienen la directriz de contratar 10 por ciento de sus servicios profesionales mediante la plataforma ‘Talento no palanca’, hay algunas que no tienen ni un solo contrato realizado a través de este programa, como la Secretaría Jurídica Distrital, el Idipron y el Idiger.

Si bien existen estas quejas, también hay testimonios de que la modalidad de contratación funciona.

"Como la mayoría de personas, uno ingresa a la plataforma con cierto escepticismo, por lo que no es habitual este tipo de vinculación, pero soy testigo del funcionamiento de la plataforma, estoy aquí vinculado gracias a la página", expresó Mario Moreno, contratista de desarrollo institucional.

Daniela Labrador, contratista de la Secretaría de Seguridad, explicó: "doy fe y soy una de las personas que certifica e invita a todas las personas del sector a que se inscriba a la página de Talento no Palanca, quién quita que más adelanta los puedan estar llamando".