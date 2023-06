Duro relato de mujer víctima de violencia que no ha recibido protección: “A mí me van a matar”

Noticias Caracol conoció la denuncia de una mujer que estuvo a punto de ser asesinada por su expareja . Las autoridades de Bogotá le ofrecieron protección, pero cuando llegó a la casa refugio la encontró cerrada por la cancelación de un contrato. Ahora, este víctima de violencia está escondida, temerosa por su seguridad y esperando apoyo real.



Después de deambular toda la noche buscando ayuda y tras recibir una brutal paliza por parte de su expareja, esta joven madre y su hijo de apenas 2 años se encuentran escondidos en un lugar que alguien les brindó.

“En el lugar donde nos dijeron que estuviéramos ayer no había donde dormir, no había camas. En esa comisaría no hay nada de eso”, aseguró la víctima de violencia.

Tras la denuncia del Ojo de la Noche, la joven dice que la Secretaría de la Mujer se comunicó con ella asegurándole que la ayudarían, sin embargo, a esta hora todo parece ser un caso de ‘no nos llames, nosotros te llamamos’.

“A mí no me han llamado, no me han dicho si me van a recoger, no me han dicho nada”, aseguró la mujer.

Ella asegura que lo que sí ha recibido son amenazas tras haber denunciado a su expareja, quien fue capturado por estar prófugo de la justicia y ser requerido para un proceso judicial: “Me escribió diciéndome ‘usted se puede salvar de mí, pero de los demás no’. La mamá también dijo ‘lo que usted le está haciendo a mi hijo lo va a pagar con el suyo, va a sufrir’”.

La mujer implora a las autoridades protección, pues asegura que su vida está corriendo peligro: “A mí me tienen amenazada de muerte, yo sé que me van a matar. Si no hacen nada, a mí me matan, matan a mi hijo y a mi mamá”.

Sobre la denuncia, la Secretaría de Bogotá manifestó lo siguiente: “Queremos dar un parte de tranquilidad y contarles que los cuatro contratos a través de los cuales opera la modalidad integral de la casa refugio se encuentran en vigencia y no han terminado. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que hemos tenido un aumento del 30% de solicitudes de cupo, lo que nos ha llevado a manejar una lista de espera, que se va a ir evacuando a medida que tengamos egresos programados o voluntarios”.

La joven víctima de violencia permanece escondida mientras le asignan la casa refugio en la que deberá permanecer para salvar su vida.



Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia