Duro testimonio de mujer que perdió a su hermano por el licor adulterado: “Murió en su habitación”

El licor adulterado acabó con la vida de César Augusto Moreno, un hombre de 63 años que murió tras haber consumido unas pocas copas. Su hermana Patricia recuerda que le reclamó al verlo bastante alicorado. “Me dijo que él no estaba borracho, le dije ‘cómo no va a estar borracho si yo lo estoy viendo’”, indicó la mujer.



Al día siguiente, Patricia, al ver que su hermano no aparecía, fue a buscarlo. Cuando llegó a la vivienda, la dueña de la casa le informó del triste desenlace: “César estaba ya fallecido, que porque ella había pedido una ambulancia y que la ambulancia no llegó en ningún momento”.

César murió en su habitación, allí las autoridades encontraron su cuerpo y el de su mejor amigo, Enrique, un hombre de 60 años. El licor adulterado dejó otras dos víctimas: “El tal Rey de Reyes, porque las botellas las tenían debajo de la cama. De ahí no supe nada más”.

La víctima cuidaba carros en una calle de Teusaquillo y también hacia mensajería a los vecinos del sector. Para Patricia es difícil saber que su hermano murió tras ingerir el licor adulterado que ha cobrado la vida de 27 personas en Bogotá y Soacha.

“Muy duro, a mí me dio muy duro y no he podido pasar este momento tan duro porque llego acá y es como verlo aquí en la esquina, con un palito en la mano”

Ella accedió a entregar su testimonio para hacer un llamado de conciencia a aquellos que por lucrarse son capaces de vender un veneno camuflado como un licor para pasar un buen rato.