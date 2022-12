El 13 de agosto se llevará a cabo la consulta antitaurina en Bogotá

La pregunta a responder será: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital?”.

La Alcaldía de Bogotá anunció este viernes que el 13 de agosto se realizará una consulta popular en la que los ciudadanos se pronunciarán a favor o en contra de la organización de corridas de toros en la capital de Colombia.

La pregunta a responder será: "¿Está usted de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital?", informó la alcaldía en un comunicado, diez días después de que la Corte Constitucional de Colombia ordenara reactivar la realización de la consulta taurina.

Los bogotanos podrán responder "Sí" o "No", o votar en blanco.

"Hemos establecido en conjunto (...) con el registrador nacional, la fecha del 13 de agosto para realizar esta consulta", dijo el Secretario de gobierno de Bogotá, Miguel Uribe, en un audio divulgado a medios, en el que también explicó que la decisión se da en cumplimiento de la sentencia del alto tribunal.

La Corte Constitucional revocó el pasado 8 de mayo dos fallos que consideraban inviable la consulta.

En 2012, el entonces alcalde izquierdista Gustavo Petro ordenó la cancelación del contrato de la Corporación Taurina de Bogotá para administrar la plaza de La Santamaría, principal del país, impidiendo las corridas de toros.

En 2015, Petro convocó a una consulta popular para que los bogotanos se pronunciaran a favor o en contra de esta actividad. Sin embargo, el Consejo de Estado, tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, revocó la consulta al considerar que definir esto era competencia exclusiva del Congreso.

La actividad taurina en Bogotá estuvo suspendida por más de cuatro años, hasta reiniciarse en enero pasado por otra orden de la Corte Constitucional.

Uribe informó este viernes que para que la consulta sea válida deben participar en ella aproximadamente 1.880.000 personas. La decisión que tomen el 50%+1 de esos votantes será, en tanto, de obligatorio cumplimiento para las autoridades locales.

"El resultado de la consulta será fundamental para que la Administración Distrital tome decisiones sobre el uso que se le daría a este escenario", apuntó Uribe, quien expresó que si los ciudadanos no quieren más corridas, la plaza de toros La Santamaría se utilizaría en actividades culturales y deportivas.

En febrero pasado, el alto tribunal le dio dos años al Congreso para legislar sobre la tauromaquia en el país y advirtió que si en ese tiempo no expide ninguna normativa, la actividad pasará a ser castigada penalmente.

Tanto la alta corte como la alcaldía han abogado por la "eliminación" de prácticas violentas contra los animales.