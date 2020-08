El ABC de la nueva realidad en Bogotá: resuelva aquí las dudas más frecuentes

¿Cómo funcionarán las iglesias? ¿Por qué no pueden reabrir los templos?

Luis Ernesto Gómez: Todas las medidas son de sacrificio, muchos quisiéramos volver a la plena normalidad, poder ir a los cultos quienes acostumbraban a hacerlo el fin de semana, pero los sacrificios han salvado vidas. Tenemos que entender que el coronavirus no se ha ido, sigue entre nosotros y por eso tenemos que seguir con medidas de cuidado.

Lo que ocurre es que las iglesias funcionan en recinto cerrado con alta aglomeración y nosotros lo que les hemos planteado es que en estos momentos tener aglomeración, así sea con restricción de aforo, donde por un periodo prolongado de tiempo las personas están con muy regular ventilación, representa un riego mucho más elevado que ese mismo número de personas al aire libre.

Lo que les planteamos a todas las religiones en Bogotá es que puedan realizar sus actividades de culto, pero al aire libre. Desde el Distrito estamos totalmente dispuestos para disponer de los espacios, de las plazas, de las zonas, para que ellos lo realicen.

¿Vuelos internaciones en el aeropuerto El Dorado?

Luis Ernesto Gómez: Los vuelos internacionales no los autoriza la Alcaldía Mayor de Bogotá. Arrancan ahorita en septiembre 14 rutas nacionales y conforme esto vaya avanzando, y Cancillería y Ministerio de Salud vayan determinando cuáles son esos países en los cuales las condiciones epidemiológicas son aptas para tener rutas con Colombia, casi que una visa COVID, abrirán esas rutas. Lo que sigue abierto y ha funcionado con normalidad son los vuelos internacionales de carácter humanitario, quienes necesitan un reencuentro familiar.

Publicidad

¿Transporte intermunicipal en vehículos públicos o privados?

Luis Ernesto Gómez: Las vías de salida a Bogotá no van a estar restringidas, eso es parte de la nueva normalidad. Sin embargo, es muy importante que quienes están pensando en salir de Bogotá verifiquen el destino al que van, el municipio al que se dirigen, qué condiciones tiene. No hay ningún permiso que se necesite solicitar para movilizarse saliendo o entrando de Bogotá en rutas nacionales.

¿Menores de edad pueden entrar a centros comerciales?

Luis Ernesto Gómez: Quisimos gradualmente abrir la posibilidad de que los niños recuperaran su vida activa, con otros niños. Primero, abriendo los parques metropolitanos; 65 parques que van a abrir a partir de mañana, donde todos los días los niños podrán tener espacio de juego, esparcimiento. Segundo, también podrán acompañar a sus padres si quieren ir al centro comercial. Sin embargo, nuestra recomendación es que lo hagan al aire libre, es lo más seguro para todos.

Publicidad

¿Pueden los niños ir a los restaurantes?

Luis Ernesto Gómez: Sí pueden ir a los restaurantes.

¿Pico y placa en Bogotá?

Luis Ernesto Gómez: No hay ninguna restricción en cuanto a pico y placa. El modelo de turnos lo que busca es que las personas no salgan todas al mismo tiempo. Vamos a tener más tráfico, sin duda, pero que no sea necesario reestablecer el pico y placa. Nos interesa que las personas que tengan su vehículo particular pues se desplacen utilizándolo, pues es más seguro que ir en un taxi, en términos de autocuidado.

¿Cuáles van a ser las líneas rojas?

Luis Ernesto Gómez: La nueva realidad está diseñada para que no tengamos que entrar en cuarentenas. Sin embargo, indicadores que vamos a estar observando permanentemente son la ocupación de UCI, como siempre lo hemos hecho, y la tasa efectiva de contagio. Si tenemos en algunas manzanas un brote adicional, podemos hacer una zona de cuidado especial y contener esos posibles brotes.

Publicidad

¿Qué va a pasar con los moteles y las trabajadoras sexuales?

Luis Ernesto Gómez: Los moteles hacen parte del sector de hoteles y por eso van a poder funcionar todos los días. Se establecen unas restricciones de aforo para las zonas comunes no mayor al 35%.

El trabajo sexual pago, que no está regulado por la ley en Colombia, pero que es una realidad y está amparado por varias sentencias de la Corte Constitucional, es una situación de algo riesgo de contagio y por la misma razón no está contemplado bajo ninguna circunstancia.

¿Lavadores de carros y talleres?

Publicidad

Luis Ernesto Gómez: Talleres, los que hacen la técnico-mecánica, van a funcionar entre el lunes y el jueves, al igual que la manufactura y los temas de autopartes.

El tema del lavado de carro es muy importante, a nosotros nos interesa que los carros estén desinfectados, así que podrán trabajar los siete días de la semana.

¿Veterinarias y mascotas?

Luis Ernesto Gómez: Veterinarias pueden funcionar toda la semana y para emergencias ni se diga. Y sacar la mascota no tiene ninguna restricción ni de horario ni de zona.

Fiestas familiares

Luis Ernesto Gómez: Esto se trata también de un reencontrarnos con nuestra familia y eso en sí ya es una fiesta. Lo que les aconsejaría a todos es encuéntrense, aprovechen esta oportunidad pero traten de hacerlo al aire libre. Si salen a caminar, si salen a la ciclovía es mucho más seguro que si se encuentran en recintos cerrados. Tengan mucho cuidado con los adultos mayores. Si los van a ver, no sobra que se queden con el tapabocas en casa.

Publicidad

¿Qué están haciendo frente al desempleo?

Luis Ernesto Gómez: Claro que tenemos que poner el esfuerzo en recuperar el empleo. Desde la Alcaldía tenemos en el mes de septiembre el arranque de las iniciativas de reactivación de empleo local. Tenemos presupuestada la creación de 10 mil empleos de emergencia donde vamos a vincular personas de escasos recursos para que hagan tareas operativas, tareas de cuidado de localidad, control de espacio público, entre otras. Y vamos a dar un subsidio a las empresas -que complemente lo que hace el gobierno nacional- para que sostengan el empleo.

¿Empleadas de servicio doméstico?

Luis Ernesto Gómez: No tienen restricción de horario ni días

Publicidad

Pico y cédula

Queda igual a como está, días pares pueden salir a comprar las personas que tienen cédula terminada en impar y días impares pueden hacer compras quienes tienen cédulas terminadas en número par. Esto rige únicamente para ir al supermercado, cuando voy a comprar ropa. Si quiero ir a un restaurante, no aplica.

Personas con comorbilidades

Luis Ernesto Gómez: Pueden salir, hacemos un llamado muy especial al autocuidado.

Escuelas deportivas

Luis Ernesto Gómez: Vamos a abrir parques, ciclovías, senderos, las personas van a poder hacer deportes individuales. Los deportes colectivos, los que representan contacto, un partidito de fútbol que tanto extrañamos, no se puede, es riesgoso, por el sudor, la respiración, los choques, no se puede el deporte colectivo.

Publicidad

¿Qué decirle a quienes dicen que ahora es un “sálvese quien pueda”?

Luis Ernesto Gómez: Decirles a esos que dicen “sálvese quien pueda”: cada vez que tenemos una decisión de vida, de si salgo a hacer una compra, de si salgo a hacer deporte, a visitar a mi abuelita, cada vez tengo la responsabilidad de tomar una decisión que me cuide a mí y que cuide a los demás. Eso jamás lo va a poder sustituir la Alcaldía, Claudia (López), el secretario de Gobierno, el presidente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para cuidar a Bogotá, vamos a seguir haciéndolo, pero nunca podremos reemplazar la responsabilidad que tiene cada ciudadano.

Vea, además: