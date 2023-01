El antes y después de Leidy: dejó El Bronx y ahora representará a Colombia en competencia mundial

“Padre, ahorita no”, respondió esta joven cuando le ofrecieron salir de la calle por primera vez. Pero la vida le tenía guardada una oportunidad en Uruguay.

Enero de 2019… Leidy, entonces de 19 años, está sentada sobre un cartón y viste un jean con una chaqueta gigante. Y es que, si los que tienen casa en Bogotá dicen que en la ciudad hace frío, imagínese cómo será para quienes viven en la calle.

Publicidad

Ella habita los alrededores del antiguo Bronx, esos corredores por donde deambulan varias menores todos los días.

“Nosotros tenemos muchos jóvenes todavía en El Bronx, tienen entre 15 y 21 años; los usan para vender droga y para trabajos sexuales”, dice Orlando Beltrán, quien conoce bien esta zona, pues con su fundación El Banquete del Bronx recorre este submundo en busca de muchachos que quieran salir de la drogadicción.

Fue precisamente Orlando quien intentó ofrecerle una salida a Leidy por primera vez.

Orlando: Te estaba contando el proceso, que si querías que te ayudáramos.

Publicidad

La joven no alcanza a responder cuando un habitante de la calle, que no le quita el ojo de encima, responde por ella.

Hombre: Papá, discúlpeme que me meta. Cuando alguien le dice a usted no, es no.

Publicidad

Orlando dice que este hombre probablemente vigila a jovencitas como Leidy, que han sido instrumentalizadas para vender droga o realizar trabajos sexuales.

Pese al comentario, insiste.

Orlando: Leidy, me estabas contando

Leidy: Pero no padre, ahorita no. Ahorita yo estoy en la mía y ahí sí no me puede decir nada.

Publicidad

Leidy prende un cigarrillo y así parece descartar del todo cualquier salida de ese mundo.

Publicidad

Pero su historia no termina ahí. Orlando le pidió un teléfono de un familiar y logró que se diera un nuevo encuentro, uno que le cambiaría la vida.

“Me grabé el número, llamé a la mamá y me contó que su hija estaba en las drogas desde los 12 años, que comenzó cuando tuvo que afrontar la separación de sus padres”, cuenta Orlando.

En esa reunión, esta vez en Soacha, el director de El Banquete de El Bronx le explicó que tenían un plan para enviar jóvenes a otras partes de Latinoamérica. Allí recibirían el respaldo necesario para dejar las drogas.

Y así fue, con la colaboración de donantes, que llaman padrinos, se pusieron manos a la obra: sacaron pasaporte, consiguieron lo del tiquete y Leidy llegó a Uruguay.

Publicidad

En sus primeros tres meses, la joven quedó completamente incomunicada, pero ahora su cambio es evidente.

“Va muy bien, ha descubierto muchas cosas de ella, que le gustaba leer, que le gusta escribir. Es una escritora tremenda, lee muchísimo”, cuenta ahora Orlando Beltrán. Su fundación ha enviado a 10 jóvenes al exterior en 2019.

Publicidad

Leidy, a quien su belleza le jugó en contra cuando vivía en las calles pues los criminales querían “sacarle provecho”, también reconoce la transformación que ha vivido.

“Estoy muy contenta, mi proceso lo he llevado con aceptación, reconociendo que tengo dificultades. Ya no me siento con miedo, tengo ganas de saber, de conocer, de disfrutar cada día más”, dice.

Noviembre de 2019… el futuro le sonríe a Leidy, en las próximas semanas viajará a Argentina para representar a Colombia en una competencia que reúne a jóvenes que salieron de las calles.

Publicidad

Esta joven, que tantas veces se escondió debajo de la mugre, hoy no camufla su alegría. Lo tiene claro: salir de las calles se puede, pero no es tarea fácil. Ahora espera escribir una nueva y mejor historia, lejos del frío y la indiferencia de una sociedad que señala y condena.

Vea más historias:

Publicidad