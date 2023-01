El calvario del profesor Cifuentes: asegura que policías lo extorsionan desde hace 10 años

Dice que agentes de la Sijín le cobraron $5 millones en 2009, tras un accidente de tránsito. Él los pagó y, desde entonces, afirma no tener calma.

El profesor José Ángelo Cifuentes Escobar ya no sabe qué hacer ni ante qué autoridad más acudir. Sostiene que funcionarios de la Policía lo están extorsionando y que, pese a haber instaurado las respectivas denuncias ante la Fiscalía, el acoso y las amenazas no se detienen.

Todo empezó, dice, hace una década. “Ellos (policías de la Sijín) me estrellaron y me solicitaron cinco millones de pesos. Yo los pagué y, desde esa fecha, me vienen amenazando, extorsionando y lo siguen haciendo las 24 horas del día”, relata.

Aunque afirma que se trasladó de Cali a Bogotá, creyendo que así podría frenar las intimidaciones, ocurrió lo contrario.

“En Bogotá, en todo establecimiento público, en los colegios donde yo laboro, sigo siendo víctima de esos funcionarios. No sé qué tipo de equipo están utilizando, si es de inteligencia, pero es rotundo su asalto contra mi persona. Me parece una falta de respeto”, añade.

Las autoridades le han conferido medidas de protección, pero Cifuentes no se siente seguro y exige dar con los responsables de su martirio.

“A pesar de las medidas de protección que brindan, ellos no investigan. Ellos están esperando que me suceda algo, acá en Colombia, para reaccionar”, advierte.

La amenaza más reciente la recibió hace solo unos días.

En ella “me exigen dinero a cambio de mi vida. O si no, tengo que huir del país”, dice el profesor y recalca que da la cara “porque no debo nada a ningún organismo, a la ley. Yo no les debo nada, yo no estoy escondiéndome”.