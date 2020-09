Familiares de Javier Ordóñez recibieron su cuerpo y dijeron sentirse “sorprendidos de cómo quedó”

Este viernes, el cuerpo de Javier Ordóñez fue entregado a su familia. Su tío Mardo, quien fue intendente de la Policía por 25 años, reprochó lo sucedido.

“Me duele lo que sucedió porque, cuando se presentaban estos casos de alicoramiento, nosotros tratábamos de apaciguar, no de alentar y, si la persona nos agredía, nosotros tratábamos de no hacerle caso, de no igualarnos en sus insultos”, dijo.

Agrega que como familia solo quieren que este caso no quede en la impunidad.

“Hoy nos lo entregaron (el cuerpo) y quedé muy sorprendido de cómo quedó mi sobrino. A su debido tiempo, el abogado va a dar a conocer a la opinión publica realmente cómo quedó”, señaló.

Entretanto, Vadhir Gómez, abogado de la familia de Javier Ordóñez, pidió acciones urgentes a las autoridades.

“Muy preocupados por lo que pueda suceder si estos sujetos escapan o pueden obstruir la justicia y los elementos materiales probatorios”, señaló.

Noticias Caracol conoció que el ente investigador prepara ordenes de captura contra los involucrados en la brutal agresión policial por delitos como homicidio y tortura.

