El déficit supera $4 billones, ¿cómo evitar colapso del sistema de transporte masivo en Bogotá?

Contraloría prendió alarmas y advirtió que el problema parte del mismo diseño. Este es el complejo panorama en la capital.

“Lo que advierte la Contraloría es que con este déficit se generaría un colapso no solo al sistema, sino a la ciudad”, dice Juan Carlos Granados, contralor distrital.

Según cifras entregadas por Transmilenio a Noticias Caracol, el déficit en 2018 fue de $575 mil millones. Sin embargo, para el ente control, ese faltante es superior y llega a los $758.317 millones de pesos.

¿De dónde surge este problema? Expertos advierten que, aunque el sistema se ha intentado financiar con las tarifas que pagan los usuarios, esos ingresos son menores a los costos de operación.

"Los ciudadanos ni siquiera están pagando en este momento lo que vale operar el SITP y Transmilenio. Acá digamos lo que tenemos que buscar es alternativas de cómo empezar a generar subsidios: desde peajes, desde cargos de congestión, desde la posibilidad de cobrar más alto el valor del parqueo", dice Edder Velandia, experto de la Universidad de la Salle.

Los datos son reveladores: en los 2.049 buses articulados, es decir, los buses rojos, se movilizan diariamente 2.392.900 pasajeros, mientras que en los 10.269 buses azules y del SITP provisional se mueven cada día 1.558.819 pasajeros; con menos vehículos en el sistema troncal se mueven diariamente 834.081 pasajeros más, que en el sistema zonal.

Álvaro Rodríguez, ingeniero de Transporte de la Universidad de los Andes, explica "en Bogotá es necesario que los sistemas de transporte dejen de ser autosostenibles financieramente”. Insiste en que se necesitan subsidios.

A este difícil panorama, se suma que los colados agravan cada día las finanzas del sistema.

De acuerdo con la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araujo, para enfrentar el déficit se “tendría que modificar los contratos que se licitaron en el año 2009 (…) garantizaríamos una mayor remuneración a los concesionarios a cambio de un incremento en la calidad de la prestación del servicio”.

Crisis en las empresas

El tema no es solo financiero: la mayoría de los buses azules y del SITP provisionales ruedan con más de 15 años de servicio.

Noticias Caracol conoció, además, la historia de una familia que le entregó todo su capital al Distrito al adquirir seis buses. Si bien les prometieron una renta mensual por los próximos 24 años, es la fecha en que Tranzit SAS, una de las 9 empresas operadoras del SITP, no les ha pagado el producido de los últimos dos años.

Unas 300 familias se encuentran afectadas por esta misma situación, siendo éste un indicador de la crisis financiera y operacional que enfrenta Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público.

