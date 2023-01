El día de su cumpleaños, atracan al deportista Éider Arévalo en Bogotá

Al campeón mundial de marcha se le atravesaron cuatro delincuentes que, con arma blanca, lo despojaron de su bicicleta, el celular, el reloj y los documentos.

Éider Arévalo, quien este sábado está de cumpleaños, madrugó para ir a entrenar al Parque Simón Bolívar, pues participará próximamente participará en una competencia en Portugal.

Cuando iba a cruzar el puente de la avenida 68 con calle 63, fue víctima de un grupo de atracadores.

“Yo me dirigía al entrenamiento, 6 y 20 de la mañana. Cuando ya iba a ingresar al túnel, para subir al puente peatonal, me abordaron dos personas. Empecé a forcejear, me di cuenta de que detrás de mí había otras personas y me agarraron, me forcejearon y, con arma blanca, me quitaron todo, la bicicleta, la maleta, el celular”, relata el deportista.

Agrega que intentó pedirles los documentos. “Me dijeron que no. Me empezaron a amenazar con el arma blanca y de ahí salieron corriendo y (me dijeron) que no los persiguiera por ningún motivo”, sostiene en diálogo con Noticias Caracol.

Arévalo asegura que en la zona no había policías y que tuvo que ir hasta la entrada del Simón Bolívar para dar aviso a los vigilantes. “Al final no pasó nada”, recalca.

Según el campeón de marcha, los delincuentes entraron al parque.

El coronel José Daniel Gualdrón, comandante operativo de la Policía de Bogotá encargado, afirma que están rastreando las cámaras de seguridad de la zona para tratar de dar con los criminales.