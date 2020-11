El drama que vive padre de familia que disparó contra ladrones frente a colegio de Bogotá

Un verdadero drama vive el padre de familia que intentó frustrar un robo que se cometía a las afueras del colegio en el que estudia su hija, en el norte de Bogotá .

El hombre sacó su arma de fuego -con salvoconducto- y disparó contra los asaltantes. La institución educativa le negó ahora la entrada por haber disparado.

“Me encontraba en la portería del colegio Liceo Francés y no me fue aceptado el ingreso al colegio. Molesto, me voy al carro y me distraigo con el celular, escucho unos alaridos y es la señora pidiendo auxilio. Les hago unos disparos, mirando el riesgo alrededor y por eso decido ayudarla”, manifestó el padre de familia.

Horas más tarde, la institución educativa le envió una carta en la que le expresaba que no podía volver a entrar a las instalaciones, ya que sus “actos fueron desproporcionados y pusieron en peligro a muchas personas. Presentarse al colegio armado es injustificado. En ese orden de ideas, hemos coincidido en la necesidad de impedir su ingreso a las instalaciones del colegio”.

Esta decisión fue catalogada por el padre de familia como “triste”, pues es la institución en la que estudia su hija.

Publicidad

“Es tomada muy rápida, el riesgo inicial es de los bandidos, ellos no tienen piedad alguna ni con mayores, mujeres o ancianos. Tengo los permisos, sé portar el arma y sé manejarla. Estoy triste por la actitud del colegio”, indicó el padre de familia.