El drama que viven 3 talentosos niños que buscan por cielo y tierra cupos para entrar a estudiar

En el barrio La Puerta al Llano, uno de los últimos del sur de Bogotá , se esconde la historia de la familia Mosquera. Por la crisis económica que generó el COVID-19 ellos salieron de Antioquia a la capital del país para buscar mejores oportunidades.

Pero les ha sido imposible encontrar cupos para que sus tres hijos puedan matricularse en un colegio y así iniciar sus estudios. Aseguran que ya hicieron el trámite por internet y hasta fueron a la Secretaría de Educación, pero nada ha dado resultado.

“Le dije a la señorita que me atendió en la Secretaría de Educación que los niños venían de otro lado y me dijeron que los tenía que inscribir como alumnos nuevos, así lo hice y no tengo respuesta”, afirmó la madre de los menores.

Además, asegura que los tres niños están ansiosos por iniciar sus estudios: “Ellos son buenos estudiantes, ellos están preocupados porque no se quieren quedar sin cupos”.

Asimismo, los niños, que quieren ser bailarines, pintores y periodistas, le pidieron ayuda a Claudia López , alcaldesa de Bogotá, pues no quieren perder la oportunidad de educarse.

Publicidad

“Alcaldesa por favor, ayúdenos, nosotros queremos estudiar, somos muy buenos y queremos salir adelante con toda nuestra creatividad”, dijeron los niños, que no pierden la ilusión de empezar las clases. .

Se espera que las autoridades distritales puedan darle una respuesta a la familia Mosquera, cuyo mayor temor es que sus hijos no puedan acceder a la educación.