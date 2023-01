“El empleado tenía diarrea”: le dan insólita explicación a conductora tras robo en parqueadero

Dice que, luego de que le rompieran un vidrio y le sacaran varios objetos, tuvo que esperar 10 minutos hasta que apareció alguien de City Parking.

El robo ocurrió en un parqueadero ubicado en el sector de Colina Campestre.

“No había nadie de City Parking en el parqueadero durante los 36 minutos que estuvo (el carro) acá. No había nadie los 10 minutos siguientes desde que detecté el hurto, tampoco había nadie que me ayudara”, denunció Karen Labrador.

Y es que al regresar a su carro encontró que habían roto el vidrio de una de las puertas y hurtaron los objetos personales que allí llevaba.

“Lo que ellos dicen es que justo en ese momento la persona tenía diarrea y que por eso no había nadie”, agregó.

“Parquear en el espacio público está prohibido y no le debo pagar a alguien por fuera, pero si parqueo dentro del City Parking también me roban y no pasa absolutamente nada”, cuestionó Karen.

El abogado Andrés Rincón precisó que la ley 1480 de 2011 precisa que los parqueaderos son responsables del automotor y los elementos que lo complementan, pero no de su contenido (bolsos, portátiles y demás).

Sin embargo, criticó que City Parking no contara con personal de seguridad que vigilara los vehículos dejados a su cuidado.

Le puede interesar:

¿Qué tan eficientes son los parqueaderos y lavaderos de carros a la...