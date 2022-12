El empoderamiento de las mujeres a través de la educación: Tanjila Drishti, embajadora #OYW2017

“Sacamos a las mujeres con mayor potencial y les damos una plataforma para estudiar en una universidad en Bangladesh“, explica en el One Young World en Bogotá.

“Trabajo en un proyecto en Bangladesh que está enfocado en empoderar a las mujeres a través de la educación. En Bangladesh tenemos muchas personas trabajando en fábricas porque es uno de los negocios principales de los que depende Bangladesh y seguro se sorprenderán al saber que el 80% de trabajadores en esta área son mujeres.

Lo más sorprendente es que la mayoría de estas mujeres son graduadas de bachillerato, con mucho potencial, pero no pueden seguir con su educación superior porque no es financieramente posible para ellas o por la pobreza. Entonces ellas abandonan sus estudios para ayudar en sus casas trabajando en las fábricas del gobierno, ellas ganan menos de US$100 al mes para ayudar a sus familias.

Entonces lo que mi proyecto hace es tener convenios con varias de estas compañías Adidas, Levis, entre otras. Sacamos a las mujeres con mayor potencial y les damos una plataforma para estudiar en una universidad en Bangladesh donde estudiantes de otros 16 países en Asia estudian un pregrado sin ningún costo.

Y esas compañías que trabajan con nosotros acordaron pagar los salarios de estas mujeres mientras ellas cursan su pregrado. Entonces las mujeres no sienten la presión de dejar su educación y volver al círculo de la pobreza. Mientras ellas están estudiando, sus familias están recibiendo este apoyo.

Creo que la mejor parte de este proyecto es que no están obligadas a volver a las fábricas del gobierno. Esto muestra que todas estas compañías no solo están haciendo dinero, sino contribuyendo en el desarrollo social”.

Posibilidades de construir un proyecto como ese en Colombia

“He buscado y he hablado con algunos delegados colombianos. Me encantaría si logramos algún tipo de colaboración en algún proyecto. Sin embargo, no he podido encontrar a alguien interesado. Si ustedes se topan con alguien cuéntenle de mis intenciones”.