Él es el Palomo blanco de la paz, el anciano que hizo de escudo de policías en protestas de Bogotá

Reinaldo Galvis, de 87 años, se metió entre los uniformados y los encapuchados que atacaron la catedral primada. Con su bastón intentó espantar a los violentos.

"Les decía ‘no hagan eso, no le tiren a la Policía, son humanos. Paz, señor (…) y me metí de escudo a la policía", relató sobre ese momento que se hizo viral en redes el pasado jueves en la capital colombiana, durante las protestas que causaron millonarios daños a edificaciones de la ciudad.

Reinaldo, que dice es llamado el Palomo blanco de la paz, cree "que Dios Todopoderoso me mandó a esta tierra a servir, a construir, a no destruir, a sembrar paz, amor y amistad".

Según él, sus ojos se percataron de algo que los lentes de las cámaras no vieron: "le iban a meter candela a la catedral, porque yo, por detrás, eso no quedó grabado, le quité el tarro de gasolina y el encendedor (a un encapuchado), me lo entregó".

Su historia va mucho más allá de un simple gesto espontáneo.

Asegura que el 23 de julio de 1973, mientras el edificio de Avianca ardía en llamas, de nuevo arriesgó su vida para salvar a otros.

"Empezamos a echar agua, mientras llegaba Bomberos. Dicen que saqué más de 60 personas con oxígeno", relató.

Reinaldo Galvis Gutiérrez, oriundo de El Agrado, Huila, cumplirá 88 años el próximo 29 de septiembre y espera celebrarlos en el lugar que nunca ha faltado en toda su vida, el centro de Bogotá.