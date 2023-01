“El estado de Dilan presenta una mejoría que nos da esperanza”: secretario de Salud

Luis González Morales visitó al joven herido por el Esmad el pasado sábado. El funcionario explicó que el muchacho aún se encuentra en estado crítico.

"Aunque su estado sigue siendo crítico y el pronóstico reservado, hoy presenta una mejoría en su condición que nos da una esperanza", explicó el secretario distrital de Salud tras visitar a Dilan Cruz en el Hospital San Ignacio de Bogotá.

El más reciente parte médico entregado también dio una esperanza para amigos y familiares del joven.

"El paciente Dilan Cruz mantiene una condición estable en el transcurso de la noche. Se mantiene la continuidad del tratamiento médico formulado", indicó el centro médico.

Mientras tanto, a las afueras del hospital, llegan cada vez más mensajes de apoyo y solidaridad con el muchacho de 18 años que resultó herido en el centro de Bogotá, y quien justamente este lunes tenía previsto su grado de bachiller.

En este homenaje, no dejan de verse rostros de dolor de personas que no quieren que en las calles bogotanas se siga respirando violencia.

Pero también hay personas que vienen hasta aquí a solidarizarse con los policías heridos, con mensajes de cero violencia de parte y parte.

"Todos somos seres humanos, tanto el chico estudiante como el del Esmad que son los que nos defienden", dice una de las protestantes.

La familia de Dilan reveló un segundo comunicado de agradecimiento en el que piden que lo que sucedió no genere más violencia.

"Damos y enviamos también nuestro apoyo para todas las familias que al igual que nosotros pasa por estos momentos tan difíciles y a ustedes darles las gracias por tanto amor para mi hermano y nuestra familia", dijeron.

El apoyo hacia Dilan llegó, incluso, a instituciones educativas como la Universidad Pedagógica, que desde ya le ofrece realizar su carrera universitaria allí.

"La Universidad Pedagógica nacional abre las puertas de su institución para el proceso de admisión especial del joven Dilan Mauricio Cruz Medina. Estaremos atentos a prestar el acompañamiento necesario para que Dilan, una vez esté recuperado y si es su deseo, pueda ser parte de nuestra universidad", señaló la institución.

En las próximas horas se dará a conocer un nuevo parte médico sobre el avance en la salud de Dilan Cruz.