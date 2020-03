El hurto en Bogotá bajó, pero aumentaron los homicidios

Según la administración distrital, se reportó la cifra más baja de robos en los últimos 24 meses. Habitantes de la capital ponen en duda esta información.

“No me siento nada segura. Yo creo que esa cifra no es cierta, al contrario, cada vez más está la delincuencia”, dijo una ciudadana. Otra aseguró que sí puede ser cierta ya que “hace rato no escucho robos”.

Los últimos datos revelados por la Alcaldía Mayor de Bogotá indican que de 11.348 casos registrados en enero se pasó a 7.566 en febrero, la cifra más baja de los últimos dos años.

La reducción de robo a personas también se registró en varias regiones del país, según lo confirmó el director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa.

Sin embargo, señaló que el homicidio es otro de los delitos que más le preocupa, ya que en Colombia hubo un total de 938 asesinatos, 24 homicidios más que durante febrero de 2019.