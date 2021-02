El infierno que vive menor acosada por conductor de una plataforma de transporte

Una menor de edad vive un verdadero viacrucis en Bogotá luego de haber sido víctima de acoso sexual al interior de un vehículo. Mediante una plataforma digital solicitó un servicio. Cuando se subió al carro, el conductor empezó a hacerle comentarios inapropiados y, posteriormente, la tocó.

Ella y su madre se llenaron de valor para denunciar lo sucedido, pero se encontraron con un sinnúmero de trabas a la hora de interponer la denuncia en la Fiscalía.

Así pasó

Cuando el conductor del vehículo empezó a tocarla, su reacción fue contactarse con sus amigos vía WhatsApp y poner una publicación en Instagram, la cual fue objeto de todo tipo de reacciones.

“La publicación fue blanco de comentarios, muchos me apoyaron y muchos otros me culparon. La publicación duró un día y luego Instagram la borró por contener información personal”, comentó la menor de edad a la que se le reserva su identidad.

En sus explicaciones, la red social aseguró que eliminó el post porque contenía datos personales. Un equipo periodístico de Noticias Caracol logró que la denuncia en la red social volviera a subirse.

Tortuosa denuncia

Posteriormente, la menor tuvo que llamar a la línea de ayuda de la aplicación en la que debió contar de nuevo todo lo sucedido. Además, estar sujeta a que la operadora catalogara su caso como acoso sexual.

“Hablé con una señora y me pidió que contara los hechos, si ella considera que es acoso, me comunica con la central de emergencias. Cuando le dije que el señor tuvo contacto físico me comunicó a emergencias, me brindaron cierto acompañamiento y me dijeron que llamara a Línea Púrpura, allí me orientan para poner la denuncia y me dicen que para poder hacerlo necesito saber la dirección del acosador, porque necesitan notificarle que está siendo denunciado. En la aplicación me dijeron que no podían darme ningún dato del señor pues tenían que guardar los datos del conductor”, relató la víctima.

Por otro lado, la madre de la adolescente abusada narró el viacrucis que tuvo que atravesar para interponer la denuncia ante la Fiscalía.

“El domingo 31 de enero de 2021 ella me comentó lo que había sucedido, empecé a buscar los mecanismos para instalar la denuncia. Fue hasta el miércoles cuando pude instalar la denuncia en la Fiscalía en horas de la tarde. Fueron tres días angustiosos, sentí impotencia como madre de no poder hacer nada”, contó la progenitora.

En cuanto al acompañamiento de las autoridades y de las mismas personas de la plataforma, la madre aseguró que se han sentido solas.

“No nos hemos sentido acompañados, nos han hecho dos llamadas y la única pregunta que hacen es ‘¿cómo está la niña?’. Nos hemos sentido abandonados por la aplicación. A las dos de la tarde llamamos a la Fiscalía y después de hora y media nos contestaron. Terminaron a las 5:30 de la tarde instaurando la denuncia”, concluyó la mujer.

Proceso de denuncia que revictimiza

Nathalia Buenahora Streithorts, directora ejecutiva de Ekuánima, abogada y experta en temas de género, aseguró que en este caso hubo errores por parte de las autoridades.

“Es lamentable lo que tuvo que suceder, seguimos las mujeres sin contar con espacios seguros. Ha sido desafortunada la información de la Línea Púrpura, es falso que la víctima deba tener los datos del agresor. Esa línea presta asesoría y acompañamiento, es una línea de atención, debe activar la ruta para que la víctima ponga su denuncia en la Fiscalía. Es una pena que hayan tenido que tardar tanto tiempo en la línea 122”, aseguró Nathalia.

La experta en temas de género concluyó asegurando que las víctimas necesitan canales más efectivos para que las autoridades reciban las denuncias y empiecen las investigaciones.

“Es un llamado a los organismos de revisar sus mecanismos y asegurar que las personas den información correcta. Lo que me queda claro en este caso fue que no hubo información adecuada ni afortunada por la empresa de la aplicación”, concluyó.

Cómo denunciar casos de violencia contra la mujer

Se puede comunicar a la línea 122 de la Fiscalía o al 123 de la Policía. También puede comunicarse al 155, donde recibirá orientación.