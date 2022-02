“Él me besó y tuvo tocamientos”: otra exalumna del Marymount habla de acoso por parte de docente

Laura Giraldo es otra exalumna que denuncia haber sido víctima de acoso sexual por parte de un docente, entrenador del equipo de fútbol del colegio Marymount.

Esta joven, que ahora es mayor de edad, recuerda como con tan solo 16 años vivía un acoso normalizado por un docente de 40 años:

Publicidad

“Él me besó y tuvo tocamientos inapropiados en las instituciones del colegio, en mi carro, en el carro de mi papá se aseguró que fuera un momento donde no hubiera nadie en la noche (…) exhaustivamente me silencia y silencia mi palabra diciendo que si digo algo lo voy a meter a la cárcel, que si digo algo me le voy a tirar la vida”

Una vez se logra conocer la denuncia de un nuevo caso de presunto abuso sexual, hace menos de una semana, la exalumna decide hacerle frente a lo que ocultó por años, por miedo. "Yo me comuniqué con la directiva del colegio, le conté mi historia, fue muy linda. Como mujer me apoyó muchísimo, me dio mucha fuerza, valentía, sin embargo no me dieron mecanismos para continuar con mi denuncia, por lo tanto, busco a la Fiscalía”.

Publicidad

Para ellas y varias jóvenes que han hecho virales sus denuncias en redes sociales, los daños del acoso son irreparables, y a pesar de que han pasado más de 5 años hay cosas difíciles de olvidar.

Noticias Caracol intentó comunicarse con el docente señalado por estas mujeres, que fue destituido de su cargo en el Marymount el pasado martes, tras conocerse las denuncias, pero no hubo respuesta.