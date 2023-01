El mensaje de Francisco Uribe Noguera a su hermano y la familia Samboní tras ser declarado inocente

Aseguró que perdona a Rafael Uribe Noguera y que el crimen “afectó a ambas familias terriblemente”.

“No soy quien para juzgar a nadie”, añadió Francisco Uribe Noguera al ser cuestionado sobre el asesino y violador de la pequeña Yuliana Samboní.

También tuvo palabras para la familia de la niña de 7 años que Rafael secuestró, abusó y asesinó el 4 de diciembre de 2016.

“Lo sentimos intensamente, como lo dije desde el primer día. Fue un hecho desastroso que nos afectó a ambas familias terriblemente”, afirmó a la salida del juzgado.

Este viernes, un juez tomó la decisión de absolverlo a él y a su hermana Catalina Uribe Noguera porque, dice, la Fiscalía no logró probar que incurrieron en los delitos de encubrimiento en concurso con ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.



“El despacho no puede entrar a suponer nada, todo debe estar probado y así lo exige el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Por eso, frente a este delito, solo surgen dudas y las mismas deben resolverse a favor del procesado”, señaló el juez 46 de conocimiento.

Además, explicó que fue el mismo Francisco quien finalmente entregó a su propio hermano a las autoridades luego de encontrar la camioneta y después de que este le confesara lo que hizo.

“Francisco es quien entrega a su hermano al Gaula, informa sobre el crimen que su hermano le confesó, indica a las autoridades dónde está el cadáver de la niña, lleva y permite el ingreso del Gaula al lugar de los hechos. Entonces el despacho realmente no ve que haya existido un conocimiento y voluntad por favorecer a Rafael”, añadió el togado.

Finalmente, precisó que “si Francisco y Catalina hubieran pretendido esconder a su hermano para que no fuera ubicado por las autoridades hubiesen llevado a un sitio desconocido, probablemente afuera de la ciudad. Téngase en cuenta que los procesados son personas con capacidad económica que les permitía incluso sacar a su hermano del país en breves momentos”.

Entretanto, la Fiscalía anunció que apelará esta decisión.

Durante todo este proceso contra los hermanos, el ente investigador presentó chats, audios y mensajes de texto que buscaban probar su responsabilidad.

Rafael Uribe Noguera paga una condena de 58 años en la cárcel de Valledupar.

