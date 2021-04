El milagro de la familia Beltrán: vea cómo se recuperaron tras resultar todos contagiados de COVID

Una nueva historia con final feliz tras una dura batalla contra el COVID-19 se conoció en Bogotá. Luis Carlos Beltrán estuvo hospitalizado dos meses en la fundación Santa Fe y 27 días permaneció intubado en una unidad de cuidados intensivos, donde también ingresó en coma inducido.

“Me tenían que bañar, no podía caminar, me tenían que vestir, pero, gracias a Dios, aquí vamos mejorando”, afirmó Luis Carlos, al anotar que incluso cuando salió de la UCI lo seguían sedando.

Cinco días después de haber sido ingresado a la unidad de cuidados intensivos, su esposa también llegó contagiada al centro asistencial.

“A ella la contagiaron, mis hijos también; mi esposa estaba en otro piso luchando por su vida también. Eso me lo cuentan en los últimos días que estuve en el hospital, que habían pasado casi dos meses”, aseguró.

Luis Carlos Beltrán dijo que “el milagro” de su recuperación también se lo debe a su familia, los amigos y mucha oración. A altas horas de la madrugada iban a la clínica para colocarle canciones cristianas y trasmitirle buena energía.

“Esto nos está pasando es porque la gente no se cuida, no andan pendientes, no les importa esto. De igual forma, no se dan cuenta de quién está a su lado, de su esposa, hijos, no hay tiempo para ellos y esto nos ha dado tiempo, sin querer queriendo, para estar en familia y conocernos mejor”, aseguró.

Finalmente, Luis Carlos, a quien el deporte también lo ha ayudado a recuperarse, dijo que lo más importante es apreciar la vida y que, por eso, es clave mantener las medidas de autocuidado.