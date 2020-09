“Él mismo se golpeó”: la versión del patrullero Lloreda sobre lo sucedido con Javier Ordóñez

Noticias Caracol tuvo acceso a una conversación telefónica entre el patrullero Juan Camilo Lloreda y el veedor de esa institución, Armando Vergara. Según el expolicía, Javier Ordóñez se golpeó contra las paredes del CAI de Villa Luz.

Allí Lloreda relata su versión sobre los hechos que desencadenaron la muerte del estudiante de Derecho.

“Ese muchacho estaba ahí y había un grupo como de 8 o 9 personas y que ese señor siempre llegaba a buscar ‘miercolero’, que siempre llegaba borracho y que ya le habían pegado un puño, me dijo uno de los que dijo: ‘no si yo vi la pelea desde el principio y eso le pegaron un puño y lo acostaron y se paró como si nada’”, afirmó.

Luego explicó la utilización del taser durante el procedimiento.

“¿Quién era el que le estaba poniendo el taser en el pecho a él?”, preguntó el veedor.

A lo que el expolicía respondió: "Yo, pero no se lo puse en el pecho, se lo puse en la paleta. En la paleta yo se lo puse varias veces de apoyo, pero en las piernas sí creo que fue que se lo active y en la espalda. Porque sí, o sea, lo que le digo, uno no es tan salvaje, no le apunta ni a lo que es el cuello, la cabeza, los genitales, zonas que usted sabe de verdad le puede afectar, la cara”.

Y agregó: “Cada vez que yo le ponía el taser, o sea se lo ponía en el cuerpo solo y no se lo accionaba, como para que supiera que se lo iba a poner (inaudible), le decía mano a la espalda, mano a la espalda, mano detrás, déjese esposar, déjese esposar. Y, cuando él dijo ‘ya no más’, fue cuando yo le dije ‘entonces déjese esposar viejo, déjese esposar". O sea, fue en todo momento para esposarlo y, lo que le digo, en mi criterio él estaba bajo los efectos de alguna sustancia porque para que no le pegará contacto los dos cartuchos del taser y no pudiéramos nosotros dos a fuerza esposarlo, ese man tenía mucha fuerza y estaba bajo algo”.

Cabe recordar que, según el informe de Medicina Legal, al cuerpo de Javier Ordóñez se le hizo una prueba de orina para diez sustancias psicoactivas y el resultado fue negativo, tampoco se detectaron sustancias tóxicas . Pero sí presencia de alcohol alta, en registro de 240 miligramos.

Lloreda también narró lo que, según él, luego pasó en el CAI y aseguró que tienen videos para demostrar su versión.

“Y se pegaba en la cabeza, entonces ahí fue donde yo decidí no cogerlo más, yo dije: ‘después va y dice que en el CAI fue que lo volví nada’. Hicimos videos de cuando se estaba pegando”, afirmó.

Al tiempo que señaló que “a esa hora no había nadie por ahí para decir que nos grabó cuando los ingresamos al CAI a golpearlo (inaudible), a esa hora no había gente para decir: ‘ay, sí los policías lo golpearon’ y, lo que le digo, ya esa época en la que usted repartía leña y no pasaba nada ya pasó de moda, ya uno tiene que ser muy profesional en este procedimiento”.

El veedor Armando Vergara, que denunció que ha recibido amenazas por brindarle apoyo a los policías implicados en el caso, comentó que Lloreda asegura que “no salió de su casa con la mentalidad de matar algunas personas, salió con la mentalidad de proteger las vidas y los bienes de las personas y que en ningún momento lo masacró como lo están diciendo”.

“A nosotros aquí no nos interesa si el policía es culpable o no, a nosotros no interesa el bienestar del policía, el bienestar de la familia", puntualizó Vergara.