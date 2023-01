El momento en que ladrones tumban violentamente a ciclista para robarle bicicleta

Dos delincuentes, también en cicla, amedrentaron a su víctima con un arma de fuego cuando esta intentó defenderse. Sucedió en Engativá, noroccidente de Bogotá.

“A las cinco de la mañana me dirigía a mi trabajo y desafortunadamente, en una de las calles del sector, dos individuos, con arma de fuego y cuchillo, pues me abordan, se me pasa al frente uno de los individuos, me bloquea el camino, forcejeamos y al ver las armas pierdo la batalla”, narra Armando Pulido, víctima.

Autoridades dicen que están vigilando esas zonas con policías encubiertos para desmantelar este tipo de bandas.

