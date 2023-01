El pedido que le hacen los taurinos a Claudia López tras anuncio de la ‘fiesta no brava’ en Bogotá

Nicolás Montero, secretario de Cultura de Bogotá, explicó qué actividades harán para desincentivar las corridas de toros.

“Bravo yo que me levanto a trabajar todos los días, bravo los niños que salen a leer a las bibliotecas públicas. Eso sí es bravo, esa es la fiesta que no es brava”, aseguró Montero.

Del 2 de febrero al primero de marzo irá la agenda gratuita que incluye conciertos de la Orquesta Filarmónica, Distrito Grafiti, conciertos en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán y más de 50 actividades culturales que homenajean la vida y rechazan el maltrato animal.

“No vamos a poner un solo peso público en la Plaza de Toros y, en cambio, vamos a poner todos los recursos públicos en la fiesta no brava de Bogotá”, dijo.

Mientras colectivos antitaurinos aplaudieron este espaldarazo del Distrito, los empresarios de la Plaza La Santamaría dijeron acatar las medidas, pero pidieron todas las garantías para la realización del evento.

Recuerde, además, que la Alcaldía de Bogotá anunció que acortará el perímetro que tradicionalmente se cierra: así la carrera 13 y la calle 28 tendrán flujo normal y la ciclovía se mantendrá toda la mañana.