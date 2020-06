El pico y cédula ya no será un impedimento para casarse por lo civil en Bogotá

El amor en tiempos de pandemia ha tenido que sortear muchos obstáculos como la cuarentena, la restricción de vuelos y recientemente el pico y cédula.

Sin embargo, la medida se eliminó cuando se trata de un casamiento.

“Nosotros estamos dando una autorización vía WhatsApp, vía correo electrónico diciendo ‘sí, esta persona va’” a ese trámite, explicó el presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, Álvaro Rojas.

El cuerpo de notarios está preocupado porque en el resto del país hay restricción de movilidad y pico y cédula para estos trámites por lo que su representante explicó: “nosotros no podemos en una diligencia separada casar, entrecomillas, al señor y después al otro día casar a la señora, tiene que concurrir ambos. En una conciliación tienen que estar ambos, en una escritura tienen que estar ambos. En un registro civil… yo suplico que no limiten el acceso a los derechos de los niños, si un niño y no tiene el registro, no lo atienden en el servicio de salud”.