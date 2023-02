“El presidente me saltó”: Claudia López le recuerda a Petro que ella es la alcaldesa de Bogotá

Claudia López, la alcaldesa de la capital colombiana, se despachó. Este lunes, en entrevista con Noticias Caracol sobre la polémica que ha suscitado la petición del presidente Gustavo Petro sobre cambiar el diseño del metro de Bogotá para que sea subterráneo, dijo que jamás le abrió la puerta al mandatario para consultar esa posibilidad, como han dicho algunas personas.

“A mí me saltó el presidente, a mí ni siquiera me preguntó, se lo pidió directamente al consorcio chino. Incluso le dije al presidente ‘yo soy la alcaldesa de Bogotá, la alcaldía no está vacante’, así como yo no llamaría a un contratista del gobierno nacional a darle instrucciones, porque a mí no me corresponde, yo le ruego que si le va a pedir algo a algún contratista del Distrito que por lo menos me informe, que no me entere por los medios”, recalcó Claudia López, negando que ella le haya permitido al jefe de Estado interferir con la obra que ya se está ejecutando.

“El presidente Petro le pidió al consorcio que lo está construyendo, lo llamó y le dijo: ‘¿por qué no mira a ver si puede ser viable jurídica y técnicamente hacer subterráneo, aunque sea un tramo de ese contrato que usted está ejecutando?’. Ese consorcio le dijo: ‘con mucho respeto, no hace parte de nuestro contrato, pero con mucho gusto miramos esa posibilidad’”, contó al respecto la mandataria distrital.

Según Claudia López, el mismo presidente “me dijo a mí ‘yo sé que mi proyecto, el que quería hacer cuando era alcalde, ya no es viable, pero miremos si en el contrato actual se puede hacer uno subterráneo’”.

El consorcio chino accedió a la solicitud de Petro y le presentó cinco opciones para el diseño del metro de Bogotá, que, insistió López, no es un proyecto sino un contrato que está en ejecución.

La alcaldesa precisó que el contratista le manifestó al presidente que “desde el punto de vista técnico todo es posible, el problema es jurídico, es que tenemos un contrato vigente, entonces la ley colombiana prevé que hay que hacer por lo menos siete análisis”.

“Jurídicamente no se puede presidente, hay muchos riesgos porque se estarían cambiando las reglas del contrato”, agregó sobre ese punto.

Claudia López insistió en que si se modifica el diseño “se corren muchos riesgos penales, porque los colombianos y los bogotanos en vez de metro de Bogotá terminaremos con demandas por no cumplir el contrato, demandas de los que participaron en la licitación y van a decir ‘me hubieran dicho que querían subterráneo’.

Es por ello que el consorcio le sugirió a Gustavo Petro “adicionar, no parar lo que hay y hacer tres estaciones subterráneas de la 72 a la 100”.

La respuesta del presidente, según la alcaldesa, fue: “A mí no me gusta eso, insisto en que lo que quiero hacer es un tramo subterráneo, más aún, les pido que cojan los estudios de mi proyecto, que hice como alcalde, y miren a ver si ese proyecto se puede hacer hoy”.

Claudia López reconoció que le gusta la idea que el proyecto sea subterráneo, “el problema es que el metro (elevado) ya está contratado. Los alcaldes tenemos que hacer y respetar los contratos”.

“En estos tres años le propusimos al país hacer la segunda línea” subterránea, afirmó.

"El presidente Petro es el presidente, yo no voy a pelear con él, pero la Alcaldía no está vacante. No hay que ir a China para hablar con los contratistas del metro, están acá. Bogotá no necesita que la amenacemos", concluyó Claudia López en Noticias Caracol

