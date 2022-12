Una mujer sufrió heridas en las piernas luego de caer en un hueco. IDU dice que ya empezó el mantenimiento.

“A lo que me caí, una señora me ayudó a levantar (…) me dolían mucho las piernas”, aseguró Sheila Tous.

Añade que ella no siguió derecho, pero un niño podría verse más afectado. El puente está ubicado en la carrera 30 con calle 19.

IDU anunció el mantenimiento de 143 puentes peatonales.