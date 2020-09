“El reconocimiento y el perdón no se delegan, señor presidente”, dice Claudia López

Durante la velatón que dio cierre a la jornada de perdón y reconciliación en Bogotá, Claudia López cuestionó al presidente Iván Duque por no haber participado.

“Invité al señor presidente de la República a que él liderara ese acto de reconocimiento de la gravedad de los hechos y de perdón de las víctimas. Desafortunadamente el señor presidente no organizó ese acto, no lo lideró él mismo, razón por la cual decidimos organizar uno desde la Alcaldía Mayor de Bogotá”, dijo.

“Entendemos que por razones de agenda no pudo asistir, agradecemos la presencia del señor comisionado de paz, Miguel Ceballos, la señora comisionada de derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. El reconocimiento es algo que debe hacerse en presencia, no se puede hacer en ausencia. El reconocimiento y el perdón no se delegan, señor presidente, se ejercen”, agregó.

Y continuó su cuestionamiento: “No se nos quita nada -ni como seremos humanos ni como servidores públicos- si reconocemos la gravedad de los hechos, el dolor de las familias y ofrecemos perdón, búsqueda de verdad y justicia”.

Aunque reconoció las disculpas públicas que la Policía y el gobierno hicieron por el caso de Javier Ordóñez, llamó al mandatario a ir más allá.

“Invito a que él como jefe de Estado, como comandante en jefe de la fuerza pública y de la Policía Nacional, reconozca a las víctimas de Bogotá, a las familias y a los 10 muertos que tuvo nuestra ciudad. No fue solo Javier Ordóñez. Eso enaltece la Presidencia de la República”, declaró.

Finalmente, la alcaldesa dijo que “no es hora de callar ante la injusticia; ante la muerte no se calla, es hora de mantener nuestra voz ciudadana, pacífica, pero vehemente para que las aspiraciones de nuestros jóvenes no se queden en el vacío”.