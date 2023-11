El rey del fleteo en Bogotá también quedó libre por vencimiento de términos

Las recientes libertades de señalados delincuentes por vencimiento de términos han causado indignación tanto en las autoridades como en la ciudadanía. Uno de estos beneficiados por las garantías que brinda la justicia es Edwin Alejandro Cárdenas, conocido como el rey del fleteo en Bogotá.

Uno de los casos más sonados por el que era buscado fue el de un robo de $34 millones a ciudadanos que se movilizaban en una camioneta. El día de los hechos, las víctimas resultaron pinchadas, tuvieron que detenerse y en ese momento las interceptaron.

Tras ser capturado, en una primera audiencia un fiscal reveló que Edwin Alejandro Cárdenas y la banda Los Fríos habían participado en “cinco eventos, con cuantías de 14, 31, 83, 40 y 50 millones de pesos”.

Así lo registró Noticias Caracol en junio de 2022:

El rey del fleteo, por quien en su momento se ofrecieron hasta $20 millones de recompensa, permanecía en la cárcel La Picota, pero quedó en libertad el fin de semana.

Caracol Ahora dialogó con el abogado penalista Miguel Hernández para entender por qué el señalado delincuente y otros 24 acusados quedaron libres.

“La libertad por vencimiento de términos es un derecho y una garantía de la persona que está siendo juzgada y que se encuentra privada de la libertad, ello no significa que al recuperar su libertad por vencimiento de términos el proceso termine a su favor. Al contrario, esto es una sanción a la administración de justicia por haber omitido en diferentes circunstancias no instalar el juicio, o la Fiscalía cuando radica el escrito de acusación y han transcurrido 120 días o 240 días -según el delito- y no se ha instalado el juicio oral”, explicó.

Aclaró que la libertad por vencimiento de términos no es un equivalente a ser inocente o a que cesen las investigaciones. “El proceso continúa, los procesos terminan con una sentencia ya se absolutoria o condenatoria, por un principio de oportunidad o por un preacuerdo”, añadió.

Por vencimiento de términos, 24 señalados delincuentes quedaron libres

Hay indignación en Bogotá porque después de 8 meses de investigación, y por lo que parece ser una falla judicial, 24 señalados delincuentes que pertenecerían a dos peligrosas bandas quedaron en libertad.

Para la Comisión de Disciplina Judicial es muy grave que por vencimiento de términos hayan quedado en libertad 24 personas señaladas por la Policía de ser peligrosos sicarios pertenecientes a dos bandas delincuenciales de Bogotá. Por ello, dicha corte iniciará esta semana la investigación. Para la juez, la Fiscalía General de la Nación fue la responsable.

La juez 36 penal municipal de control de garantías dijo que “debió la Fiscalía haber legalizado el allanamiento en término y, de manera alguna, se hubiera vencido el término para legalizar el procedimiento de captura”.

Asimismo, indicó que “había que definir estas dos audiencias para que no se venciera el primer término, que es de 24 horas, y posteriormente la captura, que es de 36. Entonces, la Fiscalía ha fallado”.

Fueron más de ocho meses de investigaciones de la Policía en los que logró determinar no solo los delitos que cometían, sino ubicar a los responsables de estas organizaciones criminales.

Sobre la primera banda conocida como Los Lannister, que delinquía en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, fueron capturadas 12 personas dedicadas, según la investigación, al homicidio, la extorsión y la venta ilegal de tierras, para una renta criminal aproximada mensual de 100 millones de pesos.

La segunda banda desarticulada por la Policía es Aquila, esta delinquía en la localidad de Kennedy. Se trata de un grupo delincuencial multicrimen que controlaba los convulsionados sectores de María Paz, Patio Bonito, Santa Rita, Fredonia y Pozón.

En este minucioso trabajo de investigación fueron capturadas 14 personas señaladas por homicidio, microtráfico y extorsión. También se determinó que estos sujetos utilizaban violencia extrema y hasta torturas.

Estas dos bandas son, según las investigaciones, las responsables de sembrar el terror entre comerciantes, transportadores y ciudadanos en el suroccidente de Bogotá.

La alcaldesa Claudia López deploró que, luego de tanto esfuerzo, todos los capturados quedaran en libertad. Dijo que fue “un año de trabajo y la confianza ciudadana una vez más queda defraudada por la impunidad”.

Cuando los capturados quedaron fuera de las rejas, celebraron en medio de risas la decisión con su abogado.

