El sueño de paz de este joven de Papúa - Nueva Guinea que asiste al #OYW2017

David, con elegante corona indígena y grandes ideas, llamó la atención en el centro Ágora de Bogotá donde se celebra la cita juvenil más importante del mundo.

“Soy de Papúa Nueva Guinea, una isla del pacífico al norte de Australia. Me siento más abrumado que sorprendido porque leí sobre Bogotá y sobre Colombia; es exactamente como la esperaba. Amo el clima y la hospitalidad de la gente. Su gente es demasiado buena y amigable”, expresó.

En su concepto, paz y desarrollo van de la mano.

“Nosotros debemos enseñar principios y valores, cambiar la forma de pensar de las generaciones que vienen, debemos abrazar a la humanidad y tener esa sensación de equidad entre todos. Así es como debería ser la paz”, afirmó.

“En los próximos 50 años, los niños y los jóvenes de hoy serán los líderes del mañana. Una vez hemos enseñado esos principios, entonces podremos asegurarnos un futuro sostenible y en paz”, concluyó el joven oceánico.

Bogotá se viste de gala

Como David, cientos de jóvenes, artistas, empresarios y políticos se reúnen a partir de este miércoles en Bogotá en el marco del encuentro One Young World (OYM), que pretende buscar soluciones a problemas globales y que por primera vez se realiza en Latinoamérica.

"Premios Nobel, expresidentes, científicos, artistas, activistas y líderes de empresas multinacionales se dan cita en Bogotá para inspirar a los jóvenes e invitarlos a actuar frente a los retos que enfrenta la humanidad", indicó el presidente Juan Manuel Santos en el acto de lanzamiento en la presidencial Casa de Nariño.

Unos 1.400 jóvenes de entre 18 y 30 años, provenientes de 196 países, se reunirán hasta el sábado en la capital colombiana para este evento anual, considerado el más importante del mundo en este sector, explicó el fundador David Jones.

"Lo que hacemos con One Young World es acelerar el crecimiento de jóvenes líderes (...) Creemos enteramente que son los más empoderados para cambiar el mundo", añadió Jones.

En los cuatro días de la reunión se realizarán charlas, foros y conferencias sobre desarrollo económico, pobreza, negocios, liderazgo y gobierno, y la paz y reconciliación de Colombia, que está en vías de superar un conflicto armado de más de medio siglo.