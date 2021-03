El Tino Asprilla, víctima de ladrones en el Parque de la 93 en Bogotá

Faustino el Tino Asprilla fue víctima de los ladrones este jueves en el Parque de la 93, norte de Bogotá.

El mismo exfutbolista divulgó un video en el que denuncia que los delincuentes le rompieron un vidrio del carro para entrar y extraer sus pertenencias.

El Tino Asprilla fue víctima de ladrones en el Parque de la 93 en Bogotá > https://t.co/LQEpbOSTb0 pic.twitter.com/Lnb3ZnkfS0 — Noticias Caracol Bogotá (@NCBogota) March 19, 2021

"Vean lo que m acaba de pasar en Bogotá, Parque de la 93. Me bajo a un cajero, me rompieron un vidrio y me sacaron un bolso que tenía acá atrás", dijo.

El hurto al exdelantero se suma a una cadena de hechos de inseguridad que preocupan a las autoridades de la capital.