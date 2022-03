El último chat de taxista asesinado en Bogotá: compañero le advirtió que iba hacia un “atracadero”

Taxistas en Bogotá reclaman mayor seguridad luego del vil asesinato de su compañero Jhon Fredy Quiceno, de 28 años, a quien a través de una aplicación le pidieron un servicio sobre las 4:30 a.m. en el barrio Juan Pablo, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

Durante el trayecto, el conductor habló con uno de sus compañeros a través de mensajes de voz sobre la carrera que iba a hacer.

“No sé qué hacer, hay un man que quiere que la mamá, que no sé qué, aquí al lado del parqueadero, ahí por abajo de Juan Pablo, no sé qué hacer”, manifestó la víctima.

Su compañero, también taxista, le advirtió del peligro de ese lugar:

“¿El man le está diciendo que se meta por la del parqueadero arriba, al fondo? Eso es un atracadero, a mí me la botaron el otro día para el aeropuerto”.

“No, no, no sea marica, no vaya a entrar, eso abrase de ahí, abrase de ahí, suerte, si el receptor lo llama dígale que eso es una olla, un callejón sin salida, no que me voy a meter ahí, sálgase de ahí”.

Su amigo le insistió, con un mensaje casi desesperado, que saliera del lugar.

“Usted si es bruto, para qué se mete, deje de ser tan hambriento por 10.000 pesos. No la cague, hermano”.

Tras varios minutos de no hablar, el taxista quiso saber que le pasó a Jhon Fredy: “¿Qué pasó, si pudo salir de allá o no? ¿Qué pasó? Conteste algo”.

Desafortunadamente, Jhon Fredy no volvió a responder, pues fue asesinado durante un atraco.

“En el momento en el que esa persona, este taxista, llega al sector, se le pretende realizar un hurto y allí desafortunadamente pierde la vida producto de un impacto con arma de fuego”, indicó el coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hombre de 28 años tenía una herida muy pequeña en el brazo izquierdo, la bala ingresó y se alojó en el cuerpo y produjo sangrado interno.

“Lo que estamos esperando es ese resultado de Medicina Legal con el fin de identificar cuál fue el calibre y cuál fue el arma utilizada”, agregó Benavides.

Amigos y compañeros del conductor asesinado llegaron al lugar de los hechos para rechazar el crimen. La Policía avanza en la investigación.

“La Policía Nacional ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por información que nos conduzca al esclarecimiento de este hecho donde pierde la vida este taxista”, subrayó el oficial.