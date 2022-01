Elección del presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá provocó un nuevo agarrón

Las denuncias por supuesto clientelismo se tomaron la sesión que tuvo lugar en la noche de este viernes, 14 de enero de 2022, en el Concejo de Bogotá.

En esta ocasión, giraron alrededor de la elección del presidente de la Comisión de Hacienda del Concejo, por donde pasan los programas, planes y proyectos más importantes de la Administración distrital.

Fue precisamente en medio de la elección del nuevo presidente en la que se escucharon las denuncias del supuesto clientelismo por pactos políticos cambiados a última hora.

“Aún después de haber hablado con algunos miembros de la bancada, que, por supuesto, no daré sus nombres y que me dijeron que me apoyarían. Minutos después, me llamaron que no podría contar con su apoyo y que no me podían dar las razones”, indicó el concejal del Partido Alianza Verde Martín Rivera.

Sin embargo, lo que generó más inconformidad es que el nuevo presidente elegido es el exdirector del Instituto para la Economía Social (Ipes) y exfuncionario de la administración de Claudia López, Libardo Asprilla.

“Efectivamente, considero también bastante impresentable, viniendo usted, doctor Asprilla, de un muy alto cargo del Gobierno distrital, lo que es un poco una puerta giratoria y creo yo que no es lo más estético”, afirmó Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático.

“Por eso, el clientelismo no va y no puede operar para votar por un presidente de la Comisión de Hacienda y voltear votos amenazando con puestos”, declaró el concejal de la Alianza Verde Diego Cancino.

Desde la Alianza Verde, defendieron la decisión de bancada. “Es que fue una decisión que obtuvo 8 votos a favor y 4 votos en contra, que se generaron en democracia”, dijo el concejal Julián Espinoza.

El presidente electo de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá también se pronunció.

“Con esa misma legitimidad como se hizo, les rogaría encarecidamente que no se hable de clientelismo. Pueden estar convencidos de que existirán plenas garantías en la participación de los debates”, aseguró Libardo Asprilla.

En todo caso, será por esta comisión donde se tramiten proyectos tan importantes como las vigencias futuras y la financiación del metro, entre otros.