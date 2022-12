Elevan a 58 años de prisión la condena contra Rafael Uribe Noguera, asesino de Yuliana Samboní

Por solicitud de la Fiscalía, Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión y le impuso además una multa de $1600 millones.

A finales de marzo se conoció que la pena para Rafael Uribe Noguera, asesino de la niña Yuliana Samboní, se había fijado en 51 años de prisión y $74 millones.

La Fiscalía intervino y pidió una condena máxima de 60 años por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y acceso carnal violento.

Este jueves 2 de noviembre el alto tribunal consideró que el juez que falló en primera instancia no tuvo en cuenta los agravantes de acceso carnal violento y secuestro simple.

Responsabilidad de los hermanos Uribe Noguera

Catalina y Francisco Uribe Noguera aún tienen una cita pendiente con la justicia para determinar su presunta participación en el asesinato de Yuliana.

Aunque la diligencia estaba pactada para finales de octubre, la defensa decidió que no se presentarían, alegando condiciones de seguridad.

La audiencia quedó fijada para el 14 de diciembre, donde la justicia determinará si son o no culpables de los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y por favorecimiento de secuestro.

Defensa presentará 40 testigos.

Caso Yuliana Samboní: Francisco y Catalina Uribe Noguera no llegaron... Le puede interesar:

Sin dinero, sin casa y con el dolor eterno de estar sin Yuliana, así...