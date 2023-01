“Ella estaba tirada, sangrando”: esposo de mujer arrollada por moto fantasma

Contó el viacrucis que sufrió su pareja, desde el accidente hasta que murió. Preocupante panorama de conductores que atropellan y huyen.

La esposa de Jorge Iván Quintero cruzaba una de las calles del barrio San Jorge cuando un motociclista que estaba haciendo piruetas la atropelló. Este, en vez de ayudarla, se dio a la fuga.

Al enterarse de lo sucedido, Quintero fue a socorrer a su pareja gravemente herida.

“Cuando yo vine ella estaba acá tirada, sangrando por la nariz y el oído derecho. A los 15 minutos la recogió la ambulancia, la llevamos al Hospital el Tunal y allí desafortunadamente falleció”, declaró el hombre.

El caso de la esposa de Jorge Iván hace parte de una cifra que aumenta cada vez más. El año pasado 113 personas murieron por atropellamiento de vehículos fantasmas, y en la mayoría de los casos no se da con los responsables, quedando el caso en la impunidad.

Jasbleidy Real vivió una situación muy parecida. Su esposo falleció, hace dos meses, atropellado por una camioneta que no se detuvo a socorrerlo.

“Vea ya hace dos meses y veinte días que no se hay solucionado nada. Fue un carro que atropelló a mi esposo y a la final se voló y nunca respondió por nada", contó la mujer.

El gobierno en el 2017 tuvo que destinar $249.000 millones para atender las víctimas de los carros fantasma, de lo que se pagó el 92.3% para gastos médicos y casi 8% en indemnizaciones y gastos funerarios de las víctimas mortales.

Según Fasecolda, uno de cada tres vehículos que circula en el país no ha pagado el SOAT, lo que podría ser una causa de que estos conductores se den a la huida.