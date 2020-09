"Ellos quedan solitos”: drama de mamás trabajadoras que no tienen con quién dejar a sus hijos

Un dilema viven a diario los padres y madres cuyos trabajos ya se reactivaron con la nueva normalidad y no tienen con quién dejar a sus hijos, pues tanto colegios como jardines no han iniciado clases.

La encrucijada está entre no exponerlos al COVID-19 y tener dónde los cuiden mientras trabajan.

"Es muy duro saber que toca dejar los niños solos porque ya no pueden ir al colegio, pero también me encuentro en el dilema que ellos no se van a dejar un tapabocas por horas", reconoce Paola Almanza, una mamá.

En muchos casos, logran encontrar a alguien que pueda cuidarlos, pero es una preocupación con la que se levantan cada día.“Todos los días me toca estar pensando cómo voy a resolver", añade la mujer.

Existen situaciones donde son otros niños quienes quedan a cargo de los más pequeños, como le pasa a Luisa López: su hija de 15 años cuida a su hermano, de 9, para que ella pueda trabajar.“Ellos quedan solitos, tengo una familiar que vive cerca y va y los mira",reconoce.

Para la mayoría de mamás, los colegios no solo son el sitio que brinda educación, sino también la única opción para el cuidado de sus hijos. Pero la encrucijada es aún peor si se pensara en la posibilidad de volverlos a mandar.

Publicidad

“Me preocupa. Yo preferiría que estuviera en la casa, como estamos ahorita, por internet, porqueyo no la llevaría al colegio, me da mucho miedo", explica Sonia Saavedra, otra madre.

Para el caso de Bogotá, la Secretaría de Integración Social dispone de 13 centros Amar, donde pueden llevar a los niños cuando no se tiene con quién dejarlos. El acceso está sujeto a previa inscripción y asignación del cupo.

Aunque la reactivación de los trabajos es casi total en la nueva normalidad, la pandemia sigue y los niños continúan recibiendo clases virtuales y acompañamientos momentáneos de algún adulto.

Lo invitamos a ver: