Emergencia sanitaria declaró Peñalosa por paro de trabajadores de Aguas de Bogotá

En doce localidades de la ciudad no se han recogido los desechos. Medida le permitiría al alcalde contratar a operadores para esta tarea.

"Se hace necesario decretar la emergencia ambiental y sanitaria porque (...) tenemos la obligación de proteger la vida y la salud de los ciudadanos y por supuesto que todas las toneladas de basura que no se han recogido ponen en riesgo la salud de la población", dijo el mandatario en rueda de prensa.

Esta medida fue tomada luego de que un grupo de trabajadores de la empresa distrital Aguas de Bogotá, que recoge basuras en 12 de las 20 localidades de la ciudad, "afectaron la prestación del servicio" al cesar sus actividades y atacar camiones recolectores, agregó.

En las últimas horas, trabajadores de la empresa se enfrentaron al Esmad al impedir el paso al patio de camiones de aseo.

Son 3.700 trabajadores que están preocupados por su futuro, luego de que Aguas de Bogotá no entrara dentro de la licitación para el nuevo esquema de Bogotá por no cumplir algunos requisitos.

