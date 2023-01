Empezaron a operar las 60 cámaras salvavidas en Bogotá: vea dónde están y cómo funcionan

A partir del 16 de diciembre habrá sanciones económicas. Se espera que ayuden a reducir hasta en un 20 % los choques.

Las 60 cámaras estarán instaladas en la avenida Boyacá, autopista Norte, avenida NQS, avenida Ciudad de Cali, avenida Caracas, autopista Sur, calle 80 y calle 13.

Se calcula que una de estas cámaras detecta 270 infracciones al día, 97 mil al año. Las infracciones que detectan generalmente son: exceso de velocidad, no portar los seguros ordenados por la ley, no tener revisión técnico-mecánica, irrespetar el semáforo y las señales de tránsito, y no reducir velocidad en zona escolar.

Sobre las sanciones que tendrá, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, indicó: que “de aquí al 16 vamos a estar informando, mandándoles evidencias. Esto genera unas fotos automáticas que van a poder ver los ciudadanos a través de sus correos, de repente algunos tenemos los datos de celular. A partir del 16 ya vamos a tener en forma los comparendos que se colocan y que generan pago económico”.

¿Y cuál es la diferencia entre las cámaras de fotomultas y estas denominadas cámaras salvavidas? Para Darío Hidalgo, experto en movilidad, “es lo mismo. Esto realmente técnicamente se conoce como dispositivos de detección electrónica, no existe el nombre ‘fotomultas’. En el caso de Bogotá se adoptó el nombre "cámara salvavidas" porque ese es el propósito con el cual administración está instalando, disuadir comportamientos riesgosos”.