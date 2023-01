Empleada que habría robado 80 millones tenía cargos por hurto pero Policía no los había registrado  

Las víctimas aseguran que buscaron los antecedentes de la mujer en la página web de las autoridades, pero allí no aparecía ninguna anotación.

Una familia fue víctima de un millonario robo presuntamente a manos de una mujer que por seis meses fue su empleada doméstica. Según estos, la mujer esperó a ganarse su confianza para después robarles 50 millones de pesos, 3 relojes, 3 cadenas y 2 anillos.

Las víctimas aseguraron que nunca sospecharon de la empleada ya que en los antecedentes publicados en la página de la Policía Nacional no tenía ningún cargo o anotación. Sin embargo, al poner la denuncia descubrieron que la mujer era señalada por hurto desde 2009.

La Policía Nacional no dio una respuesta clara sobre esta incongruencia entre lo publicado en la página y los antecedentes de la mujer. Sin embargo, señaló que se puede verificar el historial de una persona en un CAI o una estación de Policía tan solo presentando la cédula.